Come decorare la tua casa con il colore di tendenza del 2024 nella style guide: È il colore dell'anno 2024 di Pantone

Azienda PantoneChi ha inventato il sistema di comunicazione dei colori che porta il suo nome, sceglie un colore alla fine di ogni anno Tono Come dovrebbe essere direzione Durante i prossimi 12 mesi. Se ami Decorare Voi una casa Tenendo conto di questo colore di tendenza, di seguito troverai maggiori informazioni e idee Per il tuo posizionamento A casa fino alla fine.

Qual è il colore Pantone del 2024?

Lanugine di pesca 13-1023 È stato selezionato come colore pantone Da O 2024. La suddetta società la descrive come “A Tono pesca morbido E vellutato “Il cui spirito arricchisce la mente, il corpo e lo spirito.” Leatrice EismanDirettore esecutivo di Pantone Color Institute“Stavamo cercando un tono che esprimesse il nostro innato desiderio”, spiega Vicino E comunicazionequindi abbiamo scelto questo Colore radioso Che è straripante Calore Ed eleganza moderna. E' il colore che sprigiona simpatiaCi circonda con un abbraccio che possiamo sentire quasi con naturalezza giovani con Cosa immortale“.

Come decorare la vostra casa con i colori di tendenza del 2024?

Arredatore d'interni Maryam Mimsis Partecipare a Youtube UN Guida di stile per lui Colore Pantone 2024. “molto splendente E facile da usare In arredamento“, sottolinea. L'esperto ne offre diversi Raccomandazioni Per portarlo a casa tua. Suggerire Combinalo con bianco E toni neutri per dargli pop. Se scegli Colori similicome le suonerie Rose E giallastroPuoi avere interni romantici. Se scegli Colori complementaridalla gamma blu E il verdeOtterrai un risultato intenso con lui colloquio. D'altronde lo ha spiegato Lanugine di pesca 13-1023 Può essere utilizzato in pareteIn Carta rivestitadentro Fermezza E per lei piastrellesui fronti cucinadentro Divano E altri oggetti di grandi dimensioni SoggiornoIn Tessili per la casa E in altri dettagli come Vasi E Foglie.

Acquista cuscini nel colore Pantone dell'anno 2024

Mettere Cuscini Con il colore Lanugine di pesca 13-1023 È un modo semplice per incorporare questo tono nella casa. Puoi lasciarli nel tuo Divano O a letto per dargli di più Caldo. da Pantone Sottolineano che “A Colore morbido E comodo Che si adatta meravigliosamente alle case e crea Atmosfera accogliente“.

Scegli un tappeto color pesca

IL Tappeti È un altro elemento in cui puoi incorporarti Decorazioni per la casa Senza grosse complicazioni. il colore Lanugine di pesca 13-1023 “Trasmette sentimenti Calore morbido E da uno Presenza confortevole Negli ambienti”, sottolinea PantoneSe questo Tono pesca È perfetto per coprire pavimento Di alloggio durante i mesi più freddi.

Usa la carta da parati per rivestire le tue pareti con colori di tendenza nel 2024

Se vuoi ritirare Colore Pantone 2024 Sul muro non è necessario dipingerlo. Ricerca Carta rivestita con Macchina da stampa Bello e trasformato in modo più semplice. Ad esempio, puoi creare Parete a contrasto dentro Soggiorno E rendilo un altro spazio comodo.

Queste carte IKEA ti permetteranno di applicare una tonalità pesca al muro

IKEA vende per 12,99 euro Con un nome Immagine Questo pacchetto di tre Foglie Con un motivo creato da Henry Bradbury. Loro offrono Alga marina Con sfondo dentro Colore pesca. Puoi incorniciarlo e impostare facilmente il tono trendy sulla tua parete.

Lenzuola BILD con alghe di IKEAIKEA

Decorare con una lampada color pesca in stile vintage

Maryam Mimsis Suggerisce di cercare una lampada Stile retrò Con un tono vicino a pesca Mettere Colore Pantone 2024 Nella stanza nel seguente post di Instagram c'è Lampada da tavolo Bell BoyDall'azienda Ragazzo grassoIn Colore brillante ciliegia (salmone). Non contiene cavi ed ha intensità regolabile. Il suo prezzo sul sito web del marchio è 119 euro.

Scommetti su accessori in vetro come vasi e candelieri

L'interior designer consiglia anche di includere il colore Lanugine di pesca 13-1023 Nella decorazione attraverso SupplementiCome i vasi di vetro Dettagli scanalati Loro credono reazioni“La prospettiva è allettante Lampadario in vetro soffiato flamenco,quel negozio Ala ovest vende per 19,99 euro.

Lampadario in vetro flamenco WestwingAla ovest

Illumina la tua casa con questa candela color pesca di Sklum

la firma baraccopoli Fornisce la possibilità conveniente di incorporare un tono simile a quello trovato in Colore Pantone 2024 Nella decorazione e nel raggiungimento di un'atmosfera confortevole. per lui La vela di Ezio Costi 6,95 euro (prima di € 9,95) ed è disponibile su Mousse alla pesca all'arancia.

Candela Ezio dei bassifondibaraccopoli

Ottieni una coperta da letto nel colore Pantone 2024

rinnovo Biancheria È un'altra opzione da trasportare Colore Pantone 2024 a casa tua. In Manterolo Troverai Coperta jacquard reversibile color pesca di 62,99 euro (prima di € 89,99). Le sue dimensioni sono 180 x 240 cm. Puoi cercare questo tono anche nelle foglie, Trapunta Anche Copertine per lui Nord.