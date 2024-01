La Casa Reale danese condivide le prime foto dell'incoronazione

Mancano solo poche ore prima che si verifichi un momento speciale in uno dei regni europei. Questa domenica sarà una giornata storica per la famiglia reale danese. Il principe ereditario Frederik succederà alla madre, la regina Margherita, e sarà proclamato re di Danimarca dal balcone del Palazzo di Christiansborg a Copenaghen. Questo sabato, il giorno prima del cambio del trono, sono stati completati gli ultimi dettagli con decorazioni, torta e prove di guida delle bighe. Queste “prove” hanno già lasciato le prime immagini di come sarà questa celebrazione.

Il cambio di sovranità avviene appena 14 giorni dopo che la Regina ha annunciato la fine del suo regno. Ecco perché sembra incredibile che tutto possa essere preparato in così poco tempo. Alla vigilia dell'abdicazione e della successiva incoronazione, tutti i dettagli, come le decorazioni stradali, le torte con il tema del cambio del trono e i test drive per il percorso di trasporto, erano sotto controllo completo, riferisce il quotidiano danese Half Cintura a lama.

Il principe Frederik e la principessa Marie di Danimarca in una foto d'archivio GTRE

Fatto sta che il profilo Instagram della famiglia reale danese ha già condiviso le foto di tutti i preparativi. Sabato sera hanno condiviso una raccolta di foto e video degli ultimi preparativi prima del cambio del trono. “Nel panorama urbano sono in corso i preparativi per il cambio di trono”, si legge nel post.

“Negli ultimi giorni Copenaghen è stata addobbata in omaggio a Sua Maestà la Regina e ai futuri Re e Regina. Anche gli abitanti delle strade hanno potuto avere un'anteprima del grande evento di domani, poiché ieri e oggi si sono svolte le prove per i giri in carrozza “Tra Amalienborg e il castello di Christiansborg. I percorsi di trasporto possono essere trovati sul sito web del Palazzo Reale”, conclude il post.





evento storico

La prima incoronazione danese in 900 anni

L'abdicazione di Margherita è la prima nella storia della monarchia danese in quasi 900 anni, rendendo questo momento particolarmente storico. Guardando indietro, l'ultimo fu Eric III, che si dimise nel 1146. Tra i motivi che spinsero Margherita ad abdicare vi furono recenti problemi di salute. “A febbraio [de 2023] Ha subito un ampio intervento chirurgico alla schiena. Tutto è andato bene grazie al personale sanitario qualificato che mi ha curato. “Naturalmente, il processo mi ha fatto pensare al futuro, se sarà giunto il momento di lasciare la responsabilità alla prossima generazione”, ha detto Margarita.

“Ho deciso che ora è il momento giusto. Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, lascerò il ruolo di regina di Danimarca. Passerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik”, ha detto. . La decisione del monarca è stata una sorpresa per molti, e un portavoce del Palazzo Reale lo ha confermato ai media Berlingsky La regina ha informato i suoi due figli, il principe ereditario Frederik e il principe Joachim, solo tre giorni prima dell'annuncio. L'abdicazione della Regina avrà luogo domenica 14 gennaio alle 14.00. Federico, invece, sarà proclamato re Federico X alle 15:00. Mancano solo poche ore al verificarsi di un momento storico in Danimarca.