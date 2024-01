Bodega annuncia il loro nuovo album con il nuovo singolo “Tarkovski”.

Negozio Li accoppia, annuncia un nuovo album e porta con sé “Tarkovski”, una canzone che ci riporterà agli anni '90 in un colpo solo.

Il nuovo brano, che ritorna all'orecchio-chitarra e alle sonorità atmosferiche tipiche della prima musica indie come i REM, è accompagnato da un video diretto da Luca Balcer a metà tra le clip oniriche degli Oasis o dei Radiohead, con un'estetica Filmato trovato E messaggi rivoluzionari sui canali televisivi come scienza. Senza dubbio un'overdose degli anni '90. Inoltre, Ben Houzi, il leader della band, conferma che il titolo e la direzione artistica del clip non sono banali e dimostrano l’influenza estetica del regista russo Andrei Tarkovsky e del suo libro. “Scultura nel tempo” Quanto necessario per la percezione del soggetto.