Carla Tarazona elogia il talento del figlio Valentino e sminuisce Christian Dominguez: “Canta”

Carla Tarazona elogia il talento del figlio Valentino e lo paragona a quello di Christian Dominguez: “Canta davvero”. (Video: TV Brindetti Panamericana).

Carla Tarazona Ha elogiato il talento che possiede il figlio più giovane, Valentino, grazie al rapporto che ha con lui Cristiano Dominguez. autista “passeggiata” Non ha esitato a sminuire il leader “Grande Orchestra Internazionale” Sottolineando che suo figlio canta, in chiaro riferimento alla sua ex compagna.

Nell'ultima edizione del programma “Préndete” condotto da Carla Tarazona, è stato presentato un reportage sui figli degli animatori locali che hanno seguito le orme dei loro padri.

Ad esempio, nell'elenco c'era Samhara LobatonFiglia di Melissa Klug e Abel Lobaton; Stefano MayerFiglio di Christian Mayer e Marisol Aguirre; Jayla Barraza, Figlia di Danusca Zapata e Carlos “Tomate” Barraza; E Alondra HuarakFiglia di Nelfer Huarak e Lisette Soto. Dopo aver esaminato il rapporto, Tarazona ha presentato un reclamo.

Figli di celebrità che seguono le orme dei loro genitori nella televisione peruviana: Samahara Lobaton, Stefano Mayer, Alondra Huarac, Gayla Barraza. (Video: TV Brindetti Panamericana).

“E Valentino, dov'è stato? “Ho intenzione di sporgere denuncia perché non so dove sia Valentino”, ha commentato la conduttrice, arrabbiata perché la produzione non aveva tenuto conto di suo figlio nella lista delle celebrità. aveva preparato.

Di fronte a ciò, Corte Villavicencio Ha notato che il piccolo sale anche sul palco. “Sta già cantando”“Ha detto da parte sua Docelia EchevarriaÈ uno dei membri del comitato di programma.

Non immaginavano però, visto quanto detto da Ducelia, che Carla Tarazona avrebbe dato una risposta forte, sminuendo il suo ex compagno Cristian Dominguez. “Oh, no, sta cantando.”è stata l'immediata risposta del conduttore, lasciando tutti sul set a bocca aperta e ridendo.

“Allora non assomiglia a suo padre”, disse Docelia. Mentre Carla ha risposto: “Ma potrebbe essere la madre”, ridendo dell’ironia. Successivamente hanno commentato anche la figlia di Echavarría, che è un'appassionata di sport, anche se Ducelia ha voluto chiarire che solo sua figlia segue il tema dello sport.

Di fronte a ciò, Tarazona ha anche spiegato che questo è quello che si trova nei bambini come Ducelia o Valentino, e che quando il talento c'è, scorre nelle vene di ogni persona.

“Ciò che viene ereditato non può essere rubato. Aspiriamo sempre che i nostri figli siano migliori. Nessuno ha suonato le canzoni di Valentino, nessuno lo ha costretto a ballare e l'ho messo accanto a suo padre, che possedeva l'orchestra”, ha detto Tarazona.

Allo stesso modo, anche Carla ha avuto buoni commenti sul talento che ha La sorella maggiore di Valentino Da suo padre, che lo ereditò anche lui Talento canoro da parte di sua madre.

“Mi lamenterò perché manca anche la sorella di Valentino, che canta magnificamente come sua madre. Sua sorella maggiore, Camila, ovviamente, canta magnificamente”, ha commentato la conduttrice di “Préndete” parlando della figlia maggiore di Cristian Domínguez.

Nello specifico, il cantante W Direttore delle maggiori orchestre internazionali È in vacanza con la figlia maggiore, Camila, e la sua attuale compagna, Pamela Franco, con la figlia insieme; Maria Cataleya. Tutti si stanno godendo le vacanze estive.

Christian Dominguez è sempre stato criticato per la questione delle sue relazioni sentimentali non finite bene, visto che finivano tutte per infedeltà, ma se c'è una cosa che tutti sottolineano sempre è il suo lavoro di padre.

Dominguez ha tre figli. Il più vecchio è Camila Dominguez MartinezIl risultato è la relazione tra il cantante e Melanie Martinez, anche lei amante del canto, sebbene non lo praticasse professionalmente. Il secondo figlio del cantante lo è Valentino Domínguez Tarazona, il figlio avuto dall'assistente di volo Carla Tarazona. Infine, l'ultima figlia dell'artista Maria Catalia Dominguez FrancoA causa della sua attuale relazione con Pamela Franco.