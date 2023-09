Lo Studio Ghibli è stato acquisito e fatica a trovare un successore.

Bloomberg – Studio di animazione Studio Ghiblicreativo “rapito” (rapito), “Il mio vicino Totoro” (Il mio vicino Totoro) e altri film, Verrà integrata come filiale Una filiale di Nippon Television Holdings Inc. Con l’obiettivo di garantirle un futuro come sede di produzioni cinematografiche di fama mondiale.

Nippon Television renderà Ghibli una filiale e Riceverà il 42% dei diritti di votoCome indicato dalle società in un comunicato diffuso questa settimana. La rete televisiva ha confermato che sosterrà la direzione dello studio di animazione e garantirà che mantenga la sua indipendenza, impegnandosi a “difendere sempre il ‘mestiere’ e il valore del marchio di Studio Ghibli”.

attualmente, Hayao Miyazaki, Il direttore principale e grande visionario dello studio ha 82 anni. Nonostante suo figlio Guru Nel comunicato spiegano che la società, che produce anche film d’animazione, “ha rifiutato categoricamente” di assumere la gestione dello studio, cosa che ha portato alla decisione di affidare il suo futuro alla Nippon Television.

Ghibli raggiunse una maggiore fama internazionale quando La città incantata vinse l’Oscar per il miglior film d’animazione nel 2003, con un record di incassi al botteghino di 300 milioni di dollari. I suoi film sono stati tradotti in 28 lingue.

È stato in una spa l’anno scorso che i rappresentanti di Ghibli e della rete si sono incontrati per discutere del futuro dello studio Proteggi la tua abilità cinematografica, Loro hanno detto. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.

La Nippon TV era proprio così Primo da inviare Nausicaa Valle del Vento Di Miyazaki nel 1985. La rete ha inoltre sostenuto l’apertura del Museo Ghibli a Mitaka, dove i visitatori vengono accolti da un Totoro immaginario all’ingresso.

