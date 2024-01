Cuba accoglie ballerini da tutto il mondo con Beyond Borders Ballet

Beyond Borders Ballet (BBB) ​​è arrivato all'Avana e ha rivoluzionato la comunità della danza cubana con recital di presentazione, gare di vari generi, masterclass e incontri con insegnanti e studenti internazionali di diversi paesi.

Nelle sale della Liszt Alfonso Dance Company, ospite dell'evento, tutto era in ebollizione: decine di studenti americani di Casper Saint hanno eseguito musica hip-hop con movimenti precisi, un po' più stringenti delle ondulazioni sensuali a cui sono abituati i cubani. .

Il giorno prima, un altro gruppo di giovani ballerini ha tirato fuori ventagli e nastri tradizionali cinesi sotto la guida dell'insegnante Ming Yan Davis, e il giorno prima, uno dei conduttori, l'insegnante di salsa Miguel Angel Herrera, ha scioccato tutti con una lezione che si è conclusa in in mezzo alla strada.

“È un evento inclusivo in cui tutti, da tutto il mondo, si riuniscono per condividere le loro danze e storie”, ha detto ai giornalisti Charlene Curry, organizzatrice principale del BBB e presidente del Rocky Mountain Ballet Theatre. “Abbiamo ballerini dall'Ucraina e dalla Russia. Abbiamo ballerini dalla Cina e dagli Stati Uniti. Abbiamo ballerini dalla Palestina e da Israele. “Fa tutto parte del balletto oltre i confini”.

Il festival e il concorso sono iniziati martedì e terminano sabato. Cerca di promuovere lo scambio culturale e umano, oltre all'eccellenza in quest'arte, con particolare attenzione alla diversità delle tradizioni culturali.

La presenza della BBB a Cuba è diventata più evidente sia per il contesto di grave crisi economica e migratoria che attraversa il paese, sia per le difficoltà di approccio con le compagnie di danza e commerciali americane in generale, in mezzo a una crescente sanzioni dovute dal governo nordamericano nei confronti del paese caraibico negli ultimi anni.

“Non sappiamo cosa possiamo fare per aiutare, ma siamo qui e siamo aperti a imparare cosa possiamo fare, non solo questa settimana, ma in futuro. Né io né i ballerini veniamo all'evento e andarcene. Siamo venuti all'evento e la nostra famiglia è diventata più grande”, ha detto Carey all'Associated Press. “Siamo una vera famiglia”.

Fondata nel 2017, la piattaforma BBB ha visitato luoghi diversi come Italia, Cina, Pakistan e Russia. Questa sessione, all'Avana, ha riunito circa 300 partecipanti, di cui 160 cubani e gli altri provenienti da più di una dozzina di paesi, tra cui ballerini, coreografi e insegnanti.

“Siamo un paese meraviglioso, pieno di artisti ovunque, quindi la cosa più logica per noi è portare il BBB a Cuba (…) per condividerlo con tutte le persone e affinché capiscano che c’è molto oltre il loro frontiere.” Da parte sua, ha commentato la maestra Lizette Alfonso, direttrice dell'azienda che porta il suo nome. Per lei l'incontro è un buon modo per “costruire ponti”.

Durante la conferenza, oltre a presentazioni teoriche ed eventi, nonché workshop, si sono svolte gare professionali e amatoriali in diverse categorie come balletto, contemporaneo, coreografia, danza, flamenco e altre. Tra i membri della giuria c'erano l'ex ballerina dell'Opera di Roma Claudia Zaccari e l'artista americana di teatro musicale Leslie Stevens.

Le giornate non erano solo competizione, facevano emergere anche emozioni come nella master class dedicata all'hip-hop di The Saint, dove non sono mancate risate e coreografie estemporanee, mentre il ritmo dei salti e delle trottole echeggiava sulle tavole in una stanza della sede della Ditta Alfonso.

“Ho la responsabilità di garantire che il messaggio venga trasmesso a tutti. L'hip-hop è giovane ma molto positivo”, ha spiegato Saint all'AP.

La ballerina cubana Kayla Cruz (19 anni), che ha partecipato alla lezione di hip-hop, ha espresso la sua felicità dopo una mattinata che l'ha lasciata quasi esausta.

“Questa settimana per me ha significato divertimento, apprendimento e libertà”, ha detto Cruz. “Questi eventi offrono l'opportunità a molte persone che non sono ballerini di conoscere il mondo della danza; Per me personalmente mi ha permesso di crescere e conoscere altri tipi di danze con insegnanti di fama mondiale.

