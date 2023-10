Il Grande Chef delle Celebrità LIVE: minuto per minuto di un nuovo capitolo del reality show di cucina latina

Giovedì 12 ottobre si è tenuta l’Elimination Night. Sfortunatamente, uno dei partecipanti alla Stagione 4 ha dovuto ritirarsi dalla competizione dopo non aver impressionato i giudici.

Quando il programma è iniziato, l’ho saputo Katja Palma Stava per essere sostituito José Belez In questa edizione è stato anche annunciato che il concorrente che avrà realizzato il miglior primo piatto della serata non sarebbe passato al turno successivo e sarebbe stato quindi salvato dall’eliminazione.