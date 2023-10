Roman Reigns deve affrontare molti problemi al suo ritorno a SmackDown | soddisfazione

La WWE voleva che la nuova stagione di SmackDown venisse presentata in anteprima questo venerdì. Il primo programma blu dopo Fastlane ha lasciato molte cose sul tavolo. ALa strada verso Crown Jewel (4 novembre) e Survivor Series (25 novembre) sta iniziando a prendere forma.

John Cena è stato l’atto di apertura dello spettacoloLa leggenda continuerà nel palinsesto almeno fino alla fine del mese Roman Reigns sconvolto, cosa che non tardò a interromperlo. Cena gli dice che non ha vinto la lotta per il titolo, ma conosce qualcuno che l’ha fatto. LA Knight è entrato in scena Dopo un litigio, lo scontro tra Knight e Sulu Sekoa finì per chiudere il programma. Non sono mancati gli interventi di Cena e LA Knight ha ottenuto la vittoria. Alla fine, Roman Reigns voleva ristabilire l’ordine e finì per distruggere Knight Con una “lancia” prima di chiedere il rispetto del pubblico. Ha segnato la zona.

Prima che Reigns facesse lo stesso. Roman era a disagio nell’avere così tante persone a SmackDown, in particolare Cody Rhodes e Jey Uso. Eroi in coppia Hanno mantenuto la cintura contro Austin Theory e Grayson Waller. Quando i campioni hanno lasciato il ring si sono incontrati con Jimmy Uso e Solo Sekoa. Apparve anche Roman Reigns che salvò A.J Un confronto teso con Cody Rhodes. I funzionari della WWE hanno impedito che scoppiasse una nuova rissa.

Ci sono state anche delle mosse sul tabellone. Triple H e Adam Pearce sono usciti sul ring. Il direttore creativo della WWE ha elogiato il lavoro di Pearce e ha detto che stava facendo un ottimo lavoro, ma era “troppo per una persona”. Ecco perché è stato presentato Nick Aldis è il nuovo manager di SmackDown. La prima cosa che Aldis ha fatto è stata confrontarsi con Dominik Mysterio, che è uscito per chiedere chiarimenti e fornire Kevin Owens ha firmato per SmackDown. KO colpisce Dom con uno Stunner e lui colmerà il vuoto lasciato da Jey Uso quando è andato a Raw.

Per quanto riguarda il resto del programma Bayley ha sconfitto Zelina Vega grazie all’interferenza del Damage CTRL. Charlotte Flair ha aiutato Vega a evitare un pestaggio e si è guadagnata una rivincita contro IU Sky la settimana successiva. Inoltre, Charlotte ha avuto il suo primo incontro con Jade Cargill, un nuovo membro della WWE. Finalmente, Bellezza mortale (Kate Wilson e Elton Prince) Hanno sconfitto Brawling Brutes (Ridge Holland ed Elton Prince).