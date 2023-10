Carol J a Medellin: scopri i prezzi dei concerti qui | le notizie di oggi

Medellin segnerà l’inizio del tour latinoamericano con il Festival Mañana Serra Bonito, venerdì 1 dicembre. Foto: Getty

Oggi, 13 ottobre, alle 10, inizieranno le prevendite per lo spettacolo della cantante reggaeton Karol G, a Medellin, nell’ambito del suo tour, Tomorrow will be a beautiful festival. L’unica banca presso la quale si potrà effettuare l’acquisto è Bancolombia, nello specifico con le sue carte Mastercard e saranno abilitate 16mila iscrizioni. Il concerto nella capitale della nazione non ha ancora specifiche su quel numero.

Dai palchi VIP Orientale e Occidentale (24.900.000), seguiti dal preferenziale (13.930.000), passando per i biglietti VIP (845.000) e il preferenziale (605.000), fino ai biglietti per i siti basso e alto orientale (tra 305.000 e 255.000), e quelli che saranno nel Lower e Upper North (90.000) biglietti per vedere come sarà lo spettacolo dell’artista Domani sarà bellissimo, aveva ragione il mio extra molte altre cose, sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Prezzi e posti a sedere del concerto di Karol G. Foto: archivio privato

Per quanto riguarda l’ingresso dei minorenni, sono stati assegnati due seggi per ciascun partito. Allo Stadio Atanasio Girardo sarà la zona inferiore ovest lo spazio consentito ai minori dagli 8 ai 14 anni che potranno entrare accompagnati da un adulto.

I maggiori di 15 anni potranno partecipare non accompagnati, tenendo conto che su questa piattaforma non si vendono né si consumano bevande alcoliche. Tutti, minorenni o accompagnati, dovranno entrare muniti di biglietto dello stesso luogo.

Ubicazione di ogni concerto di Karol G presso Atanasio Girardot. Foto: archivio del partito

Topolita, la bigliettaia incaricata della vendita dei biglietti per questo concerto, ha spiegato che gli altri posti, nessuno escluso, saranno riservati ai maggiori di 18 anni. “Se non si soddisfano i requisiti di età minima o si acquistano i biglietti per un minore in una località diversa dai settori elencati*, l’ingresso al concerto non sarà consentito e non sarà previsto alcun rimborso.”