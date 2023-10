Aurelio Morales presenta “Clásicos con Estrella” ad ABYA

Lo Chef Complutense, in un chiaro esercizio intellettuale, ha riunito le sue creazioni più famose per formare un invitante menù degustazione che verrà servito al Ristorante ABYA fino al 30 novembre.

A Madrid era così Cuoco Sirianoil progetto da lui diretto Ricardo Camarena in Ramesse. Quando ha iniziato Progetto escadentro Albergo urbanoFinalmente veniva riconosciuto per quello che era: uno chef dalla notevole formazione artistica che si sposava perfettamente con la sua traboccante creatività. E da qui ha ottenuto ciò che voleva Stella Michelin.

Durante gli anni che Era a CebuHa creato alcuni piatti simbolici che ora sta ricreando “I classici con la stella di Aurelio Morales”. Questi classici sono stati fondamentali perché la Guida Michelin li premiasse Stella Project Morales e il suo team, i dipendenti che a Appia Resta al suo fianco.

Lui menùl Sei passaggiViene proposto ad un prezzo più che interessante: 65 euro bevande escluse. Se scegli A accoppiamento DedicatoIl conto è Aumenta con 35 euro. Naturalmente l’elenco è limitato a 25 dinari al giorno. “Ognuno di questi piatti è molto complesso da preparare”, spiega lo chef, “richiedono tutti molta tecnica e noi li prepariamo con la stessa richiesta di una stella Michelin”.

“Clásicos con Estrella di Aurelio Morales” è disponibile dal lunedì alla domenica durante l’orario dei pasti, per un tavolo completo Fino al 30 novembre. Ovviamente, sotto stretta discrezione.

L’esperienza gastronomica inizia con Uno dei piatti più frequentati fuori Cebu: calcot-ninewaki-otoño. “È un’innovazione della stagione 2015 che ha avuto un grande successo a Cebu, e altri chef l’hanno copiata nei loro ristoranti”, dice il nativo del Complutense. L’originale, ovviamente, è di Morales.

I passaggi continuano con Trippa-crocchetta-hummusCrocchette morbidissime che in bocca si trasformano in un’esplosione di sapore. Una piacevole sorpresa Chibiron-Nero Andalusia-Codium (Creato nella stagione 2017) Un modo originale per presentare un piatto classico. Con il Riso Costa Brava Buchot Cozzedatato 2016, lo chef ricorda i suoi tempi all’Empordà: “Ho ancora grandi fornitori catalani, dai quali la mia cucina attinge molto”.

Dal 2015 lo è Mucca-zucchine-melanzaneil brano la cui parte salata chiude la lista con due dolci suggerimenti di stagione 2017: Ratafia-cacao-spicchi (La Ratafia è un liquore dolce tipico della Catalogna) e Stella di cioccolato bianco e arancia rossa.

Appiaun’offerta gastronomica ambiziosa che unisce proposte informali e cucina raffinata

Lui L’imprenditore messicano Manuel Gonzalez Si è fidato di Aurelio Morales per guidare questo progetto Palazzo Saldaña In una strada esclusiva di Madrid Ortega e Gasset. “Sono stato sempre chiaro. Aurelio Morales era lo chef che volevo ad Apia e lo seguivo da molto tempo”, racconta l’imprenditore.

Questa alleanza sta ottenendo grandi successi: Cucina Morales Connettiti con diverse cucine del mondo con America Latina-Crea ricette internazionali originali.

C’è una cucina non stop Con un menù ricco di piatti prelibati che ora si sono aggiunti al menù “I classici con la stella di Aurelio Morales”Con cui lo chef ritorna alla buona cucina che tante soddisfazioni gli ha dato nella sua vita professionale.