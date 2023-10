“Taylor Swift: The Eras Tour” promette di essere un successo al botteghino e di rivoluzionare l’uscita nelle sale

Greg Marcus è nel mondo del cinema da anni, ma non si sarebbe mai aspettato che gli spettatori tirassero fuori i loro telefoni mentre guardavano un film, per non parlare di creare braccialetti dell’amicizia in preparazione del fine settimana di apertura.

Ma c’era l’amministratore delegato e presidente di Milwaukee, Marcus, con sede nel Wisconsin, che infilava perline canticchiando “Shake It Off”.

I cinema si stanno preparando per un “assalto” a cui non hanno mai assistito prima, a partire da venerdì, con la première del film “Taylor Swift: The Eras Tour”. Si prevede che il film del tour di Swift, che è stato girato in diversi concerti al SoFi Stadium della California meridionale, uscirà con un budget di 100 milioni di dollari, o forse di più. Le prevendite di biglietti in tutto il mondo hanno già superato i 100 milioni di dollari.

“Questo è diverso”, dice Marcus. “Prendi il telefono. Fatti selfie. Balla, canta, alzati, divertiti. Vogliamo creare un’atmosfera.”

I film-concerto, ovviamente, non sono una novità. Proprio il mese scorso, il classico dei Talking Heads “Stop Make Sense” è tornato nei cinema decenni dopo la sua uscita. Ma “The Tour of the Ages” preannuncia qualcosa di nuovo e forse rivoluzionario nell’industria cinematografica.

Due delle più grandi star del pianeta, Swift e Beyoncé, a dicembre con un accordo molto simile, arriveranno nei cinema con progetti unici creati direttamente con AMC Theatres, bypassando gli studi di Hollywood e che, ormai, lasciano in attesa i servizi di streaming In disparte.

Ma come hanno fatto le sale cinematografiche, una volta dichiarate morte, a diventare la destinazione di una coppia di pop star che in precedenza si erano stabilite su Netflix?

Quando gli studi cinematografici hanno iniziato a dirigere alcuni dei loro titoli direttamente sulle piattaforme di streaming, i cinema hanno iniziato a pensare di più a come riempire i loro schermi, una situazione esacerbata negli ultimi mesi da uno sciopero degli attori che ha rinviato le anteprime dei film più importanti. Come “Dune: Parte 2” (“Dune (Parte 2)”).

Le sale cinematografiche si sono evolute non solo per mostrare film, ma per diventare sale su grande schermo per una varietà di media visivi. I BTS hanno pubblicato un film-concerto all’inizio di quest’anno, con prezzi dei biglietti più alti e tempi di proiezione limitati. Da anni la Metropolitan Opera ospita popolari spettacoli dal vivo nei suoi teatri.

Pochi artisti possono fare quello che possono fare Swift e Beyoncé. È improbabile che il successo atteso con entrambi si ripeta. Ma “Tour of the Ages” potrebbe essere l’inizio dell’espansione di ciò che può essere una sala cinematografica. Qualcosa di simile al nuovo Sphere Forum di Las Vegas, ma molto più economico e presente nella maggior parte delle città.

“Si potrebbe dire che operiamo nel mondo del cinema, ma in realtà il nostro compito è incontrare altre persone”, afferma Marcus. “Più lo facciamo, più i clienti ci penseranno e più gli artisti diranno ‘questo è qualcosa che posso fare’.”

Il team di Swift era entusiasta dell’uscita del film anche se il suo tour negli stadi continua a livello internazionale. Il tour, che secondo la rivista specializzata Pollstar potrebbe raccogliere circa 1,4 miliardi di dollari, ha fatto crollare il sito web di Ticketmaster, ha guadagnato margini di rivendita molto alti e ha lasciato molti fan a grattarsi la testa.

Il film, diretto da Sam Wrench, servirà ad altri milioni di persone per vivere l’Eras ​​Tour. I biglietti per adulti costano $ 19,89 negli Stati Uniti (usciranno anche in Messico a prezzi diversi). La cifra in dollari si riferisce all’anno di nascita di Swift e al suo album del 2014, la cui riregistrazione uscirà il 27 ottobre. È più del biglietto medio del cinema, ma molto meno di molti biglietti per vedere Swift dal vivo.

Inoltre, arriva in modo straordinariamente rapido, poco più di due mesi dopo la sua presentazione a SoFi. La velocità è stata una delle ragioni per cui il padre di Swift, Scott Swift, ha cercato un accordo diretto con AMC. Taylor Swift ha prodotto il film e, con 274 milioni di follower su Instagram, non aveva bisogno di uno studio per promuoverlo.

La presunta relazione romantica della pop star con Travis Kelce dei Kansas City Chiefs ha portato ad un crescente interesse per il film. Secondo la società di monitoraggio degli annunci iSpot, gli spot televisivi per il film sono stati trasmessi solo poche dozzine di volte fino al 6 ottobre, inclusi diversi spot durante le trasmissioni della NFL. (In confronto, un film Marvel potrebbe pubblicare migliaia di spot televisivi.)

La vendita dei biglietti sarà divisa per il 43% tra i cinema e per il 57% tra Swift e AMC, con la maggioranza destinata a Swift. Il film sarà proiettato esclusivamente nelle sale per almeno 13 settimane, un periodo più lungo di molte uscite di Hollywood oggi. Il CEO di AMC Adam Aron ha descritto l’accordo come un “successo per AMC” sui social media.

I rappresentanti di AMC e Swift hanno rifiutato di commentare l’uscita del film.

Dopo la premiere a Los Angeles di mercoledì, non ci saranno proiezioni anticipate fino alla première del film alle 18:00 ora locale di venerdì. La maggior parte dei film di grande distribuzione iniziano con proiezioni diurne il giovedì e il venerdì. È un altro dettaglio in una versione non convenzionale che sfida gli standard di Hollywood.

“L’innovazione arriva nei momenti difficili in questo settore. Stiamo assistendo a molti cambiamenti, alcuni sottili, altri non così sottili”, ha affermato Paul Dergarabedian, analista senior dei media presso la società di dati cinematografici comScore. “Sembra che in questo momento non ci siano regole quando “È una questione di successo”.

Dergarabedian ritiene che i due film di successo dovrebbero contribuire a incrementare il botteghino nordamericano a oltre 9 miliardi di dollari nel 2023, rispetto ai 7,4 miliardi di dollari dello scorso anno e più vicini agli 11,4 miliardi di dollari nel 2019.

“Si apre l’idea che altri tipi di contenuti possano funzionare molto bene in una sala cinematografica”, afferma.

Alcuni di questi cambiamenti sono stati facilitati dall’eliminazione delle restrizioni antitrust di lunga data che regolano la distribuzione cinematografica. Dopo oltre 70 anni di regolamentazione delle divisioni tra esposizione e distribuzione, i decreti di consenso della Paramount sono stati annullati nel 2020 su richiesta del Dipartimento di Giustizia, con un periodo di scadenza di due anni esteso fino allo scorso anno.

“L’innovazione è stata effettivamente ostacolata”, ha affermato Makan Delrahim, ex capo antitrust del Dipartimento di Giustizia che ha proposto di porre fine ai decreti di consenso.

Delrahim ritiene che “Taylor Swift: Tour for the Ages”, distribuito da una catena di cinema con prezzi dei biglietti non convenzionali, potrebbe “promuovere nuovi modelli di business per salvare gli esercenti”.

“Ci sarà una maggiore disponibilità a provare diversi modelli di distribuzione cinematografica”, afferma Delrahim. “L’industria ne ha bisogno e, francamente, anche i consumatori ne hanno bisogno”.

Nel frattempo, “Taylor Swift: The Eras Tour” è pronto a diventare il più grande film-concerto della storia entro circa due giorni dalla sua uscita. Senza tenere conto dell’inflazione, “Justin Bieber: Never Say Never” del 2011 mantiene quel numero con 73,1 milioni di dollari durante l’intero periodo di uscita. Tenendo conto dell’inflazione, sarà difficile per “The Eras Tour” raggiungere “Woodstock”, che ha incassato 50 milioni di dollari nel 1970, un totale che oggi si traduce in quasi 400 milioni di dollari.

Nei cinema di Marcus, come in tante altre catene, non mancheranno i braccialetti dell’amicizia. I sistemi audio sono stati modificati per ottenere un’atmosfera da concerto. E anche se Marcus ammette che sarebbe strano vedere il logo AMC prima che il film arrivi nei cinema, non gli dispiace particolarmente.

“Sono contento che sia lì”, dice.

___

Segui Jake Coyle su: http://twitter.com/jakecoyleAP