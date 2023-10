Come realizzare poster di film Disney utilizzando l’intelligenza artificiale e una tua foto

12/10/2023 alle 15:34 CEST







È comune che dentro Twitter, Ora noto semplicemente come S, gli utenti creano “tendenze” o tendenze per rendere popolari determinate azioni. Se nelle ultime ore avete effettuato l’accesso a questo popolare social network, Troverai molte foto stock di locandine di film Disney create utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) con le tue foto o foto di celebrità.





Pertanto, è possibile trovare locandine dei film Disney per molti concorrenti Festival di Benidorm O rappresentanti della Spagna in Eurovisione; Manifesti che seguono lo stile dei film delle case di produzione su cantanti di successo (ad es Rosalia) o semplicemente adesivi creati dalle immagini dei relatori stessi. Quali sono i passaggi da seguire?

Come creare un poster del film Disney utilizzando l’intelligenza artificiale

Usi Programma per creare immagini Binguno strumento alimentato con i dati del programma D-E3 A Sblocca l’intelligenza artificialeDisponibile nel browser o come app. Creare un account. Digita nella casella di testo la descrizione dell’immagine che desideri ottenere in inglese.

Quest’ultimo passaggio è molto importante, per questo motivo devi essere molto preciso con le parole che usi. Per esempio, “Crea uno stile di poster di film Pixar in 3D utilizzando…. Se non sei chiaro con il tuo messaggio, lo strumento non capirà cosa stai dicendo o genererà un’immagine diversa da quella richiesta.