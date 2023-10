Magaly TV La Firme: Il promotore denuncia Edwin Sierra per un viaggio in Europa e la polemica del fotografo con Luciana Foster

Antonio Tavor ha contattato Magaly TV La Firme per discutere la sua opinione su Millet Figueroa, che ha descritto come una “diva” e ha espresso intolleranza in Argentina. Da segnalare che Tafur è noto per la sua amicizia con Rosangela Espinosa, ed è recentemente apparso in “Bailando 2023”, un reality condotto da Marcelo Tinelli in cui il modello gareggia.