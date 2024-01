Metiche chiede a Jorge Benavides del ritorno di Dayanita in “JB en ATV”: “Pensavo avesse detto la sua”

Metiche chiede a Jorge Benavides del ritorno di Dayanita in “JB en ATV”. (Cattura: tutto viene filtrato)

Dichiarazioni forti Corte Villavicencioconosciuto anche come 'curioso“, non si è tirato indietro quando è stata messa in discussione la sua riconferma Dayanita Allo spettacolo “GB sull'ATV”lui si chiedeva Jorge Benavides Per “mancanza di una parola”. Come noto, la comica ha annunciato il suo ritorno nel programma che l'ha resa famosa.

Di fronte a questa situazione, l'emittente non ha perso l'occasione di esprimersi, nel programma “Tutto è filtrato” del canale Panamericana Televisión, sulla controversia che ha scatenato il ritorno del personaggio di TikTok, che in precedenza si era separato dalla troupe comica a causa alle questioni di responsabilità e disciplina. È stato accusato di aver adottato un atteggiamento arrogante.

“'Never Say Never' è ugh di Jorge Benavides, perché dovrebbe essere quella viziata, presuntuosa, arrogante, umile, disordinata, irresponsabile, e l'hanno assunta di nuovo”, ha annunciato il presentatore. “Préndete” nel programma di Samuel Suarez. Secondo fonti giornalistiche Diana tornerà allo show con il suo compagno.

Metiche chiede a Jorge Benavides del ritorno di Dayanita in “JB en ATV”. (Configurazione: Infobae)

“Le informazioni che ho sono che il programma di Jorge sarà lo stesso sabato e che Dayanita sarà lì, e che lo hanno incluso anche in 'Topito', e che hanno anche ritirato Percy Destra dal Chola Chabuca, e che hanno tirato fuori Chiquiplum e lo hanno fatto smantellando Chola.

Ha anche messo in dubbio la decisione Jorge Benavides Perdonare Dayanita, ricordando i motivi che in precedenza lo avevano fatto decidere di toglierla dal cast. Le volte in cui non rispondeva al telefono, quando litigava con il suo compagno, e lasciava lì tutti i tecnici di produzione, tutto ciò che Jorge Benavides diceva e la perdonava….”

“Sappiamo che in televisione può succedere di tutto, ma di Jorge Benavides non pensavo questo, pensavo che dicesse la sua. (…) Quanto durerà la gioia?” KurtHa rivelato il suo disappunto al famoso comico ATV.

Dayanita torna a far parte del cast di “JB en ATV”. Cattura/Instagram

I social network hanno assistito a un'ondata di reazioni da parte degli utenti riguardo all'annunciato ritorno di Dayanita Allo show televisivo “GB sull'ATV”. I commenti si moltiplicano e una parte notevole del pubblico si oppone a questa decisione, rivelando le proprie argomentazioni e posizioni nel post di Jorge Benavides.

“Va bene perché Dayanita è tornata”, dice uno dei follower di JB con il dito abbassato. “Non capisco perché uno show che non fa ridere continui ad essere trasmesso in TV. JB è un eccellente comico, ma gli mancano gli argomenti per costruire le sequenze. Nessuno dei suoi aiutanti è riuscito a farlo ridere. ” sarebbe meglio inserire un reality show di cucina in questo programma”, riguardo a Dayanita, non so se va bene che ritorni dopo il suo comportamento. Spero che lasci OnlyFans se intende tornare. “Jorge, accetteresti che continuassi su OnlyFans?” Alcuni commenti erano contro di lui.

Tuttavia, c'è un gruppo di follower dell'influencer che festeggia il suo ritorno sugli schermi dell'ATV, esprimendo la loro gioia e aspettativa di rivedere Dayanita nel programma “JB en ATV” e scambiandosi messaggi di sostegno ed entusiasmo. “Spero che Dayanita pensi al suo comportamento”, “Che bello vederti”, tra gli altri commenti.