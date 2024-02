Grammy 2024: i risultati di Tony e Mimi Sokar nella categoria Miglior album tropicale | Salta-Invio

Tony e Mimi Socar hanno rappresentato il Perù nella versione americana dei premi Nonna 2024, che si è tenuto domenica 4 febbraio alla Crypto Arena di Los Angeles, negli Stati Uniti.

I peruviani hanno gareggiato nella categoria Miglior album tropicale per il loro album “Mimy & Tony”. Loro, insieme a Susana Baca, sono stati uno dei pochi artisti nazionali in lizza per un premio nell'importante cerimonia del 2024.

Con chi competeranno Tony e Mimi Sokar ai Grammy 2024?

Tony Socar e Mimi Socar hanno dovuto affrontare artisti come Carlos Vives, Ruben Blades e Grupo Niche.

Questi sono i candidati per il miglior album tropicale:

The Seeding: 45° anniversario (Live at Puerto Rico Amphitheatre, 14 maggio 2022) / Ruben Blades

Vado da te / Luis Figueroa

Sinfonia specializzata/Gruppo specializzato

Vita/Architettura di Portondo

Mimi e Tony/ Tony Sugar e Mimi Sugar

Escalona non è mai stata registrata così prima / Carlos Vives

Infine, l'album “Siembra: 45° Anniversary (Live at the Coliseo de Puerto Rico, May 14, 2022)” di Rubén Blades ha vinto in questa categoria.

La messicana Natalia Lafourcade è stata proclamata vincitrice di questa categoria. Ruben Blades non era presente alla cerimonia di premiazione.

Tony Sukkar e sua moglie Lauren Sukkar ai Grammy Awards 2024.

Come segui dal vivo la partecipazione di Tony e Mimi Sukkar?

Sebbene i Grammy 2024 possano essere visti in televisione a partire dalle 20:00 su TNT e in live streaming su HBO Max, non è ancora stata annunciata la categoria in cui i peruviani Toni e Mimi Socar hanno gareggiato nella cosiddetta cerimonia della première. televisione. .

Tuttavia, questa fase del concorso, in cui viene annunciata la più alta percentuale di vincitori, può essere vista legalmente, gratuitamente e tramite trasmissione in diretta sul canale YouTube ufficiale della Recording Academy all'indirizzo Attraverso questo collegamento Puoi rivivere il momento:

Gli orari per guardare la cerimonia della première dal vivo sono:

Perù, Colombia, Ecuador: 15:30.

Messico: 2:30 del pomeriggio

Argentina, Cile, Venezuela: 5:30 di pomeriggio.