La figlia maggiore dell'attore Raul Rizo è stata trovata morta all'età di 34 anni

Aveva appena 34 anni, questo giovedì Anahi RizzoLa figlia maggiore del famoso attore è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere Constitución di Buenos Aires. La giovane, che era con il suo compagno, ha iniziato ad avere difficoltà a respirare, poi ha vomitato e alla fine ha avuto un arresto cardiaco.

Come ha confermato programma televisivoIn dialogo con la polizia cittadina, una squadra medica di emergenza è arrivata nella casa di via Luis Saenz Peña per cercare di aiutarla. Tuttavia, non sono riusciti a salvarla. Lì, gli specialisti hanno confermato la sua morte. A chiamare è stata la coppia che, disperata, ha cercato un modo per aiutarla.

Contemporaneamente erano presenti anche gli agenti del Commissariato di Quartiere 1D della Polizia municipale, arrivati ​​sul posto dopo essere stati contattati da una chiamata al 911. Una volta riuniti, gli agenti hanno parlato con il medico presente, il quale ha dichiarato di essere arrivato sul posto per prendersi cura della donna che si trovava in queste condizioni. Poi, nel caso di “morte sospetta”, secondo Noticias Argentinas, è stata coinvolta la Procura Penale N° 28, presieduta dalla Dott.ssa Escarsilia.

La giovane donna è nata dalla relazione tra Raul Rizo e l'attrice salvadoregna. Isabel Quinteros. La coppia, che si è separata 20 anni fa, ha anche Camilla, che attualmente ha 24 anni.

