Abraham Mateo presenta in anteprima Clavaíto e Maniac al LOS40 Primavera Pop 2023 | musica

Il Centro WiZINIK di Madrid ti dà finalmente il benvenuto LOS40 Spring Bob 2023! Il nostro festival di musica pop è iniziato venerdì con un totale di 22 artisti come parte della nostra etichetta sul palco. Se vuoi vedere altre esibizioni dal vivo, seguici sul nostro canale YouTube o su Divinity.

Uno di loro, e uno dei più attesi, era Abramo Matteo. Il giovane di Cadice, che ha scatenato la frenesia tra tutti i suoi tifosi che lo hanno incitato dagli spalti e dai campi dello stadio della capitale, ha segnato il tutto. Visualizza.

clavaito E idiotaLe due nuove canzoni di Abraham Mathieu

Ma Abraham Mateo non era solo, tutt’altro. Sul palco, è stata ben accompagnata da due pop star: Chanel e Anna Mina. Con la canzone ‘la mami’, l’intera danza della bachata è evidenziata e più suggestiva della sua nuova canzone, clavaito.

Entrambi l’hanno eseguita per la prima volta sul palco e hanno lasciato tutti sbalorditi con la loro danza. Ma questo non è stato l’unico argomento introdotto per la prima volta da Abraham Mathieu e lo è Ha fatto il doppio delle novità!

Inoltre clavaitoIl cantante ha interpretato, per la prima volta, idiota. È qualcosa di completamente nuovo nella carriera del cantante, una versione moderna del tema principale del film mascheradi Michele Sembello. Il ragazzo di Cadice ha dato il suo tocco personale con la sua coreografia.

Abramo Mateo e Anna Mina / Giorgio Parigi

Inoltre, ha lavorato con la sua amica e compagna di battaglia che ha chiamato “Sorella”, Sono Mina. Insieme hanno cantato voglio dirtiRiguarda la moda. Ma l’hanno interpretato come mai prima d’ora, in modo più morbido e con il tono di un’ode che ha sciolto i cuori di tutti i presenti.

Il giovane artista, che ha solo 24 anni, ha ottenuto enormi successi nella sua carriera che sicuramente avrete sentito più di una volta. Da Señorita, ad altri temi più recenti, come Háblame Bajio o La Idea.