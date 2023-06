L’uscita di Avatar 3 è stata posticipata di un anno a causa dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood

ILA Sciopero della Gilda degli scrittori di Hollywoodiniziato il 1 maggio, ha causato aziende comeO Walt Disney Studios dovrebbe Modificare le date di rilascioOppure pianificane uno tuo Rilasci più attesi.

“Avatar 3” o “Fulmini” o “Blade” o “Avengers: The Kang Dynasty” o “Avengers: Secret Wars” sono solo alcuni titoli Vedranno modificato il loro accesso al cinemas, come annunciato Walt Disney Studios Questo martedì, perché produzione o è stato temporaneamente sospeso Gli script non sono ancora pronti.

‘Avatar 3’ sarà posticipato di un anno… e anche il seguito arriverà più tardi

Nel caso Avatar 3 sarà ufficialmente posticipato di un anno e sarà presentato in anteprima il 19 dicembre 2025.che fa sì che il quarto e il quinto sequel della saga non vengano visualizzati Fino al 21 dicembre 2029 e al 19 dicembre 2031rispettivamente.

Infatti, prodotto in franchising, Giovanni LandauMartedì, ha twittato sui clamorosi cambiamenti: “Ogni film Avatar è un’azienda Emozionante ed epico, ci vuole tempo per raggiungere il livello di qualità a cui aspirano i cineasti E quello che il pubblico si aspetta.

Più ritardi

Allo stesso modo, l’inizio delle riprese ‘I fulmini e la lama rimangono sospesi fino alla fine dello sciopero, mentre ‘Avengers: The Kang Dynasty’ e ‘Avengers: Secret Wars’ ritardati di un anno Sarà distribuito commercialmente1 maggio 2026, nel primo caso, e 7 maggio, nel secondo.

D’altra parte, il Il film Deadpool ancora senza titolo uscirà finalmente il 3 maggio 2024 E ‘Capitan America: Brave New Worldsarà rinviato a 26 luglio dello stesso anno.

Non è tutto I Fantastici Quattro si svolgerà dal 14 febbraio 2025 al 2 maggio dello stesso anno E il film di Rami Malekamatoriale(20th Century Studios), in uscita 8 novembre 2024.

Per quanto riguarda i film universo di guerre stellari che è ancora in fase di sviluppo, si sa One sposterà la sua data di uscita dal 19 dicembre 2025 al 22 maggio 2026 Che l’altro, ancora senza nome ufficiale, vedrà la luce 18 dicembre 2026.