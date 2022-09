William Levy ha avuto un momento emozionante con suo figlio maggiore, Christopher Alexander Levy

Guglielmo LeviL’attore e modello cubano-americano è stato molto orgoglioso di suo figlio di recente, Christopher Alexander Levy, per qualche ragione incredibile. L’artista ha iniziato la sua carriera come attore televisivo a Miami, lavorando in produzioni di “Venevisión Internacional”, originariamente trasmesso negli Stati Uniti da Hispanic Network Univision.

prelievo Ha debuttato in “Olvidarte vez” con Sonia Smith e poi è apparso in Mi vida tú tú con Scarlet Ortiz e Jorge Aravena. Il suo prossimo progetto è stata la telenovela “Acorralada”, dove ha lavorato in tandem con Mariana Torres. William molto popolare in social networks Come Instagram dove ha quasi 11 milioni di follower.

L’attore si è avventurato nella televisione messicana con la serie melodramma di Televisa “Pasión” ambientata nell’era dei pirati. Il suo primo ruolo da protagonista è stato al fianco di Maite Peroni nella telenovela “Cuidado con el Ángel”; Che, secondo la rivista americana “Entertainment Weekly”, ha battuto i record di pubblico negli Stati Uniti nel 2008. Guglielmo Levi Ha debuttato in “Retazos de vida” della regista ecuadoriana Viviana Cordero.

nel 2010 prelievo L’immagine del marchio di abbigliamento “Dolce & Gabbana” brillava nella sua campagna pubblicitaria. William Ha partecipato a due programmi televisivi di realtà trasmessi da Telemundo: “Isla de la tentación” e “Protagonistas de novela 2”.? Alla fine ha incontrato l’attrice messicano-americana Elizabeth Gutierrez, ed entrambi hanno un figlio di nome Christopher Alexander Levy Chi è nata a marzo 2006 e sua figlia a marzo 2010.

di recente Guglielmo Levi iscritto social networks Serie di video che si congratulano con suo figlio per la sua esibizione nel baseball. Christopher Alexander Levy Attualmente ha 16 anni e, oltre a studiare, nel tempo libero gioca a baseball. A proposito di suo figlio, l’attore ha scritto: “Nel caso tu lo chiedessi … sì, sono stato io a insegnargli a galleggiare in quel modo”, anche se ha spiegato nella stessa pubblicazione che era uno scherzo.