Madonna ha subito fischi e fischi per il bizzarro ritardo al primo spettacolo del suo tour negli Stati Uniti

Madonna ha fatto arrabbiare i suoi fan a New York durante il suo primo spettacolo negli Stati Uniti EUROPE SPAIN SOCIETY LIVE NATION

Il 13 dicembre Madonna ha iniziato il suo tour negli Stati Uniti Centro Barclays A Brooklyn. Questa è stata la prima volta che il 65enne si è esibito negli Stati Uniti dal 2019, quindi le aspettative erano molto alte e i biglietti sono andati esauriti praticamente all’istante. 20:30il pubblico era pronto ad ascoltare i successi “Ragazza materiale”Soprattutto dopo un tour in Europa in cui Madonna ha dimostrato di avere ancora molto da offrire sul palco.

Sfortunatamente, l’eccitazione dei quasi 20.000 spettatori si è trasformata in disperazione Madonna è salita sul palco circa tre ore dopo.

Madonna se n’è andata dopo circa tre ore sul palco del suo spettacolo a New York (Reuters/Benoit Tessier/File Photo)

Era pari 22:50 Madonna ha iniziato il suo concerto con la canzone Niente conta davvero. Come previsto, i fan non hanno perdonato il traduttore Bellissima isola Le urla e i fischi non si sono fatti attendere. Tuttavia, man mano che lo spettacolo andava avanti, i nervi sono riusciti parzialmente a calmarsi, perché sebbene molti utenti affermassero che ne valeva la pena dopo le ore di attesa, Madonna non si è preoccupata di fornire una spiegazione per il suo ritardo. Finora i rappresentanti di Madonna non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Finora, né Madonna né i suoi rappresentanti hanno spiegato perché il suo spettacolo a New York è stato ritardato. Kevin Mazur/WireImage per Live Nation/Handout via Reuters

Dopo due ore passate a rivedere pezzi come vacanza, Come la preghiera, La rivista Vogue E Mi ha riattaccatoMadonna ha terminato il suo concerto alle 00:55, lasciando ai suoi fan un’esperienza agrodolce. Molti ipotizzano che Madonna abbia subito un ritardo a causa di problemi di salute legati all’infezione batterica che ha causato il rinvio del suo tour all’inizio dell’anno. Altri dicono che il ritardo fa parte dell’esperienza di vedere il cantante, quindi non sono sorpresi.

“È arrivata così tardi che la gente l’ha fischiata Se n’è andato prima che salissi sul palco. Quando ha finito la sua presentazione, hanno acceso le luci e la gente si è arrabbiata”.Perché hai iniziato così tardi? Non è stata data alcuna spiegazione Perché hanno dovuto avere un DJ sul palco per quasi 70 minuti? Dovevo partire alle 11:20 dopo aver pagato $ 125 per il mio biglietto. Voglio e merito indietro i miei soldi“,”Madonna ha iniziato il suo spettacolo due ore e mezza tardi ieri sera? Non spenderei i soldi per vederlo, no signora, quella merda mi fa incazzare.“, “È sempre tardi, ma ne vale sempre la pena per lo spettacolo! “, “Non mi interessa se sei Madonna. Se arrivi con 3 ore di ritardo sei scortese“Alcuni dei commenti fatti dalla gente riguardavano il fatto che Madonna fosse in ritardo al Barclays Center.

I fan di Madonna hanno espresso online la loro rabbia contro la cantante (Crediti: Screenshots of X)

Madonna apparirà altre due volte al Barclays Center a 14 e 16 dicembre. Successivamente ci saranno altre 45 date in tournée negli Stati Uniti. Finora il tour è previsto celebrare Si conclude il prossimo aprile 2024 con Cinque date al Palacio de los Deportes di Città del Messico. Queste esibizioni verranno registrate anche per un prossimo nastro, che è ciò che piace ai cantanti Taylor Swift e Beyoncé Lo hanno fatto rispettivamente con i loro tour The Eras Tour e Renaissance Tour.