Oroscopo cinese oggi | Controlla le previsioni per la settimana dal 12 al 18 giugno | le risposte

È iniziata una nuova settimana e l’astrologia cinese ti porta gli aspetti più meravigliosi della tua vita che predice Oroscopo ed eventi che si svolgeranno nel periodo dal 12 al 18 giugno. Se sei un amante dell’astrologia, non puoi perderti le previsioni del portale Terra Porta questa settimana

Chinese Mantis: quali sono le previsioni dal 12 al 18 giugno?

tigre: All’interno dello zodiaco cinese, la tigre è uno degli animali che corre più rischi e presenta più coraggio in varie situazioni, fedele ai gatti che rappresenta. Ma spesso questo coraggio e questa impulsività vengono sorpresi e sopraffatti da risultati inaspettati. E l’apparizione nella vita di un uomo o di una donna nata nell’anno della Tigre in una persona che sembrava appartenere al passato può essere accompagnata da reazioni inaspettate e sorprendenti.

il drago: Come la tigre, il drago – all’interno dello zodiaco cinese – è una creatura imponente che solitamente non si fa intimidire da nessun punto di vista. Queste caratteristiche portano i nati negli anni governati dal Drago a voler sempre avere il controllo delle situazioni e di ciò che accade. Ma nei prossimi giorni qualcuno sconosciuto irromperà nella vita e nella routine dei nati nell’anno del Dragone. E sarà lui a cambiare tutto nella sua giornata, a cambiare la routine.

cavallo: Energici, determinati, amanti della velocità e dell’adrenalina, i nati negli anni governati dal Cavallo nell’astrologia orientale amano le sfide e sanno come gestire gli imprevisti. Tanto che tendono a prendere tutto ciò che viene presentato come sconosciuto come una sfida. Ma, a volte, trovano difficile affrontare il passato. Il ritorno di una persona importante che ha lasciato il segno in quel momento sarebbe stato difficile da affrontare.

topo: Tra gli altri segni e animali dello zodiaco cinese che si caratterizzano per andare sempre in primo piano c’è il Topo. I nati in quest’anno sono solitamente difficili da intimidire, secondo l’astrologia orientale. In generale, i nati negli anni del suo dominio sui topi non sono tipi che si tirano indietro o tornano sui propri passi. Tuttavia, in questi giorni riceveranno una visita inaspettata e indesiderata: quella persona che ha segnato prima e dopo l’amore riapparirà nella vita dei nati nell’anno del Topo. E l’improvviso ritorno di questa presenza riempirà di dubbi il popolo governato dai topi dell’astrologia orientale.

Il significato e le caratteristiche di ogni animale dello zodiaco

Topo (saggezza): Intelligente, fantasioso, versatile ed elegante

Intelligente, fantasioso, versatile ed elegante Toro (diligenza): Lavoratore laborioso, affidabile, forte, intransigente

Lavoratore laborioso, affidabile, forte, intransigente tigre (valore): Coraggioso, sicuro di sé, combattivo

Coraggioso, sicuro di sé, combattivo Coniglio (attenzione): Pulito, amichevole, meticoloso e sensibile

Pulito, amichevole, meticoloso e sensibile Drago (forza): Fiducioso, intelligente ed entusiasta

Fiducioso, intelligente ed entusiasta Serpente (elasticità): Intelligente, flessibile, misterioso

Intelligente, flessibile, misterioso Cavallo (avanzato): Attivo, forte e avventuroso

Attivo, forte e avventuroso Capra (unità): Sensibile, comprensivo, disponibile, gentile

Sensibile, comprensivo, disponibile, gentile Momo (cambiabilità): Intelligente, ambizioso, curioso e divertente

Intelligente, ambizioso, curioso e divertente Gallo (stai fermo): Laboriosa, coraggiosa, orgogliosa

Laboriosa, coraggiosa, orgogliosa Cane (fedeltà): Socievole, gentile, leale

Socievole, gentile, leale Maiale (gentilezza): Gentile, compassionevole, generoso

Numeri fortunati per i persiani cinesi 2023

Numeri fortunati del topo: 90, 43, 69, 78, 87, 32.

90, 43, 69, 78, 87, 32. Numeri fortunati del Toro: 4, 97, 2, 44, 23, 56.

4, 97, 2, 44, 23, 56. Numeri fortunati della tigre: 18, 88, 26, 6, 76, 32.

18, 88, 26, 6, 76, 32. Numeri fortunati del coniglio: 3, 36, 41, 68, 85.

3, 36, 41, 68, 85. Numeri fortunati del drago: 74, 68, 8, 78, 51.

74, 68, 8, 78, 51. Numeri fortunati del serpente: 71, 95, 75, 10, 27.

71, 95, 75, 10, 27. Numeri della fortuna del cavallo: 62, 77, 19, 92, 67.

62, 77, 19, 92, 67. Numeri fortunati della capra: 81, 84, 7, 91, 30.

81, 84, 7, 91, 30. Numeri fortunati della scimmia: 96, 76, 29, 50, 34.

96, 76, 29, 50, 34. Numeri del gallo fortunato: 64, 16, 43, 99, 4.

64, 16, 43, 99, 4. Numeri fortunati del cane: 32, 73, 93, 94, 55.

32, 73, 93, 94, 55. Numeri fortunati del maiale: 9, 86, 25, 72, 98.

Elementi nei persiani cinesi

Se il tuo anno di nascita termina con 0 o 1 allora appartieni al gruppo minerale, se termina con 2 o 3 allora sei acqua. Se finisce con un 4 o un 5, il tuo oggetto è di legno. Se hai un 6 o 7, sei Fuoco e se hai un 8 o 9, il tuo seme è Terra.

Divertenti, indipendenti e amanti del potere, ecco come nascono le persone con questa influenza. Sanno quando prendere la strada giusta e quando non correre rischi. Hanno una mente brillante, chiarezza, disciplina e competitività.

Creativo, trasparente e amante della verità. Chi ha l’acqua come elemento deve migliorare la propria autostima. Sono in grado di assumersi grandi responsabilità e avere successo in qualunque cosa decidano di fare.

Forte e audace, audace e audace. I Wood Natives hanno molta forza di volontà e fiducia in se stessi, e per questo sono testardi quando lavorano e non hanno paura di combattere per una giusta causa. Hanno una grande fiducia nei loro sogni e obiettivi e combattono per loro.

Queste persone forti e impulsive portano passione in ogni aspetto della loro vita. Sono positivi e danno il massimo in ogni progetto. I loro stati d’animo sono legati al cuore e alla passione, si lasciano coinvolgere dalle loro emozioni e sentimenti e fanno tutto con amore.