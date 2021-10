Demi Lovato spiega che chiamare gli alieni “alieni” è offensivo e rivoluziona le reti | TV su Cadena SER

cantante Demi Lovato Presenta la premiere della sua nuova serie “Anonymous with Demi Lovato”, dove cercherà di scoprire la verità su di lui Fenomeno UFO. L’artista, che in questa serie è accompagnata dalla sua cara amica e sorella, ha spiegato di aver imparato molto dal mondo alieno e ha partecipato a un’intervista con alcune dichiarazioni che si sono diffuse ampiamente.

Il cantante ha spiegato in Intervista su Tv Pedonale. Demi ha anche commentato che l’unico obiettivo durante la registrazione di questa serie era “catturare tutto ciò che accade quando vado alla ricerca di questi UFO in modo che i miei fan possano accompagnarmi durante il volo”. Lovato ha anche spiegato nell’intervista che non dovremmo aver paura di loro e che se avessero voluto che “uscissimo, saremmo stati via molto tempo fa!”

Dopo i commenti dell’artista, i social si sono divisi. Da un lato, i suoi seguaci sono venuti in sua difesa affermando che “non merita altro che pace e felicità in questo mondo dopo aver sofferto così tanto”, mentre altri utenti hanno usato la loro immaginazione per diffondere meme.