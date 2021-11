Star Wars Rogue Squadron ha cessato la produzione

“Rogue Squadron ‘deve essere il prossimo film nell’universo Guerre stellari Per arrivare al grande schermo. Il progetto è nelle mie mani Patty Jenkins È stato mostrato per la prima volta da Disney per lui 22 dicembre 2023, Ma sembra che i follower Guerre stellari Devono attendere.

Disney Questo progetto non è stato finalmente incluso nel programma di produzione di quest’anno 2022. Il motivo è come indicato Il giornalista di Hollywood È il gran numero di impegni precedenti che hai Jenkins, Quindi non potrò lavorarci dentro Squadrone ribelle Come programmato.

Patty Jenkins Avevo grandi aspettative per questo film. In effetti, il regista era intenzionato a fare proprio questo Squadrone ribelle Miglior film su una battaglia aerea di sempre, dato che suo padre era un pilota.

Ad ogni modo, seguaci dell’universo Guerre stellari Avranno abbastanza materiale per divertirsi prima di mostrare questo film. in dicembre, “Libro di Boba Fett” vedere la luce dentro Disney+. Inoltre, sono anche all’orizzonte ‘Obi-Wan’ E la terza stagione di “Il mandaloriano”.

Notizie sul vaccino contro il Covid-19 in Messico:

Come registrarsi online per ottenere un vaccino contro il virus Corona?

Quando e dove ricevo la vaccinazione contro il Corona virus?

Passaggi e requisiti per la vaccinazione contro il virus Corona

Cosa succede se la seconda dose del vaccino è anticipata o tardiva?

Chi e chi non può essere vaccinato contro il virus Corona in Messico?

Quali documenti devo portare per ottenere il vaccino?

Programma ufficiale di vaccinazione contro il Covid-19 in Messico per stato