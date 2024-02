Il regista di “The Walking Dead” vuole il suo crossover: “Sogno di incorporare tutto”

'morti che camminano“È uno dei più grandi fenomeni accaduti negli ultimi anni a livello di serie televisive, ed è adattato dalla famosa serie comica Robert Kirkmann Che all’inizio era molto forte, ma con il passare degli anni ha declinato, soprattutto a livello di pubblico. Anche così, da allora Tua madre Non hanno esitato ad espandere il franchise oltre la serie principale già terminata attraverso vari spin-off, alcuni dei quali continueranno con nuove stagioni. Nella misura in cui Scott Gimplecapo della sezione Zombies presso AMC, ha confermato che “Il sogno dell'integrazione“Tutto è installato per a Il crossover zombie definitivonello stile più puro MCU dei Marvel Studios.

Esiste un crossover con zombie in stile Marvel Studios UCM?

Questo è ciò che lui stesso ha ammesso Scott Gimple Sul piatto Tua madre Come parte dell'ultimo evento di AAssociazione Critici Televisivi (attraverso Lo schermo urla) dove lo ha confermato Sogna di fare un crossover con tutti gli spin-off Dal film The Walking Dead uscito fino ad oggi, con i personaggi più iconici; E per sopravvivere, ovviamente:

“Quando si tratta di qualcosa come un crossover tra nuovi spin-off, sì, Sogno di incorporare tutto questoHo inserito alcune briciole di pane per far sì che ciò accada, ma non si sa mai esattamente quando e come per una serie di motivi. Lo dirò e basta Sto costruendo quelle strade“Ma potrebbero esserci tutti i tipi di cambiamenti”, ha detto Gimple.

e lui'morti che camminanoSembra aver riconquistato l'interesse dei fan che avevano abbandonato la serie principale con il passare delle diverse stagioni, soprattutto alla fine. Ricordiamo che gli ultimi spin-off usciti sono stati approvati dai fan dell'universo zombie di AMC, come 'Zona morta“Con Negan e Maggie a New York”Daryl Dixon“Con Norman Reedus in Francia o la tanto attesa conclusione della serie principale con”La persona che ha vissutoCon Rick e Michonne. Vedremo un crossover che riunirà tutti questi personaggi un'ultima volta?