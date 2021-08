Donna: Perché Ozge Ozbernici ha davvero accettato il ruolo di Bahar in Kaden | potere delle donne | Serie turca | Fama

L’attrice turca ha 35 anni Ozge Ozpirincci Ottiene riconoscimenti internazionali dopo la sua interpretazione di Sailor Chesmili in una telenovela”Donne(“Kadın” nella sua lingua originale.) Qui vi diciamo perché ha accettato questo ruolo, che, di sicuro, ha segnato un prima e un dopo nella sua carriera.

Da quando ha recitato “Il potere delle donne” O noto anche come “donna coraggiosa”e Ozge Ozpirincci È diventata una delle attrici più famose in Turchia. La sua eccellente interpretazione gli ha permesso di vincere buoni commenti da parte della critica e applausi dal pubblico.

Nel giugno 2021, l’artista turca ha rilasciato un’ampia intervista al medium spagnolo “Ten Minutes”, in cui ha rivelato i dettagli del motivo per cui ha accettato di interpretare il personaggio di Bahar, una giovane madre che lotta per crescere i suoi due figli nonostante l’estrema ingiustizia e l’ingiustizia . Le prove che la vita mette sulla sua strada.

Perché Ozge Ozpirenci ha accettato il ruolo di Bahr in “The Woman”?

Özge Özpirinçci, che si descrive come una donna curiosa e vivace, qualità leggermente diverse da quelle di lei mare in “donne”Ha rivelato di aver accettato di interpretare questo ruolo, poiché gli ha ricordato il personaggio di Roberto Benigni nel film “La vita è bella”.

Come notato, in questo film italiano del 1997, Benigni interpreta Guido Orefice, un ebreo divertente e carismatico che usa la sua immaginazione per proteggere il suo giovane figlio Giosuè dagli orrori della vita in un campo di concentramento nazista.

in un “Donne”Bahar evita a tutti i costi che i suoi figli soffrano per le cose che le accadono, perché sa benissimo che non sono loro la causa di questi problemi.

“Dal primo giorno Sono orgoglioso di interpretare un personaggio così forte e reale. Abbiamo bisogno di più storie di donne. Bahar mi ha insegnato ad essere grato e ad affrontare gli ostacoli”.L’artista ha attraversato.

Dopo tutto quello che Bahar ha vissuto, ha avuto un lieto fine (Foto: Fox Turkey)

ÖZGE ÖZPIRINCCI è stata rivelata con la sua compagna “femmina” che ha un rapporto migliore

L’attrice 35enne ha detto di andare d’accordo con tutti i suoi colleghi; Tuttavia, ha evidenziato il suo buon rapporto con Serif Erol.

“Li amo tutti, sono fantastici, ma soprattutto Serif Erol, che interpreta Enver. Senza dubbio, è una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato”.Come ha affermato.

Cosa è successo a Ozge Osprenici dopo la fine di “Kaden”?

dietro il Fine di “Donna”Özge Özpirinçci sta continuando la sua carriera nel mondo della recitazione e ora si sta concentrando sui suoi nuovi progetti. Indubbiamente, il successo e la fama stanno sorridendo all’attrice turca che si diverte sia professionalmente che personalmente.

Questo agosto è stata chiamata la nuova serie di Ozge Ozberenci “primo e ultimo” (“Il primo e l’ultimo” nella sua lingua originale). Questa produzione arriverà sul piccolo schermo il 18 agosto sulla piattaforma streaming Blutv.

In questa nuova avventura ci racconteranno “una storia d’amore che toccherà il cuore di tutti”, come pubblicato sull’account Instagram di Blutv.

Tuttavia, il momento migliore e la più grande avventura della sua vita per l’attrice arriveranno a dicembre, quando diventerà madre per la prima volta. nel mese di giugno, Ozge Ozbyrinsky ha confermato di essere incinta E che a dicembre darà alla luce il suo primo figlio con il compagno, l’attore Burak Yamanturk.