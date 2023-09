Notte della Ricerca Iberoamericana a Santiago de Cuba

Con le porte aperte del Ramo Orientale dell’Accademia Cubana delle Scienze (ACC), ha avuto inizio in questa città la Notte dei Ricercatori Iberoamericani promossa dall’Organizzazione degli Stati Iberoamericani (OEI).

Si è aperta oggi a Santiago di Cuba, provincia che fa parte del più grande evento di editoria scientifica della regione, la Conferenza sulle Rinnovabili.

Giunto alla sua quarta edizione, l’obiettivo è quello di promuovere l’informazione sui risultati della scienza realizzati in ciascun distretto e portarli in piazza per avvicinare ulteriormente la conoscenza alla società.

Tra le attività proposte dalla Regione il 28, 29 e 30 di questo mese c’è anche un workshop per presentare i risultati dei Premi Nazionali ACC 2022, in particolare quelli ottenuti dal Centro di Biofisica Medica Dr. C. Manuel Llores Arsenio Del.

In dialogo con gli studenti e i residenti in generale, si svilupperà il cerchio di interessi della Gestione degli Archivi Documentari, attuato dall’Archivio Storico Regionale di Santiago de Cuba e dalla Scuola Secondaria di Base José Antonio Arzuaga. In questo incontro potrai conoscere il lavoro di questo importante centro riguardo alla conservazione della memoria storica della nazione cubana.

Così come avrà ampio riscontro il forum virtuale: “The Science We Are”, dove verranno discussi temi legati a questa conoscenza e innovazione che interessano a persone diverse.

generale. Per questa attività, gli abitanti di Santiago di Cuba sono invitati a recarsi presso il Palazzo Regionale dell’Informatica sabato 30 alle ore 9.00.

Secondo il sito dell’OEI, a questa edizione partecipano circa 500 ricercatrici e più di 300 ricercatrici provenienti da 250 istituzioni, tra cui

Ministeri, università, accademie, centri di ricerca e istituzioni in quattordici paesi dell’America Latina e dei Caraibi: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay . E Cuba.