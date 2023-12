“Abbiamo perso Venezia, salviamo Firenze”: l’Italia si ribella contro Airbnb

Lo splendido centro storico di Firenze è ricco di storia e arte, dallo splendido Duomo al David di Michelangelo.

È piena di turisti che visitano la città per scoprirla tutta e gli alloggi Airbnb offrono loro il pernottamento. Lo dice uno studio dell’Università di Roma Sapienza Il suddetto a lui Il giornale di Wall Street, Il 30% delle case del quartiere, che si estende per quasi tre chilometri quadrati, sono registrate sul sito degli affitti a breve termine.

Questa epidemia di appartamenti Airbnb Scatenando il caos in città.

Lo sottolinea in una nota il sindaco di Firenze, Dario Nardella Il giornale di Wall Street I residenti lamentano di essere trattati come “personale dell’hotel” con “lenzuola sporche ovunque, rumore e chiamate interfono in continuazione” da parte di ignari turisti che chiedono aiuto.

In ottobre, Firenze ha deciso di vietare tutti i nuovi alloggi Airbnb nel centro della città. Secondo Nardella, si tratta di una mossa attesa da molti dal 2016, quando gli annunci di case vacanza sono raddoppiati in tutta la città e gli affitti a lungo termine sono aumentati del 42% nel prezzo.

Anche residenti con «tanti soldi», nota Linda Sanesi di Firenze A causa dell’aumento degli affitti gli appartamenti cominciano a scarseggiare.

“Stiamo cercando di rompere la recessione nel Paese”, ha dichiarato Nardella rivista, ha affermato che i comuni non hanno molto potere per influenzare il cambiamento e che è necessaria una legislazione nazionale che regoli gli affitti a breve termine. “Se facciamo il primo passo, sono sicuro che altri ne seguiranno.”

Non solo Firenze Tentativi di ridurre la portata degli affitti a breve termine. Quest’autunno, la città di New York ha implementato misure rigorose che hanno facilitato un calo del 77% della pubblicità in tutta la città. All’inizio di quest’anno, Il Portogallo vieta il nuovo Airbnb Per paura di diventare “una specie di Disneyland”.

Massimo Torelli, fiorentino e attivista per la casa, è un’altra voce che spiega questo. Il giornale di Wall Street Quello Rumore e disturbi negli edifici occupati da Airbnb si aggiungono alle ragioni Perché i residenti se ne vanno?

“Per quanto tempo sopporterai la gente che va e viene continuamente, le feste e tutto ciò che facciamo quando siamo in vacanza?” Egli ha detto. “È normale, ma ti piacerebbe vivere lì? Venezia è perduta, ma possiamo ancora salvare Firenze.”

Lo dice un portavoce di Airbnb Business Insider L’agenzia “è ansiosa di continuare a collaborare con le autorità locali di Firenze per proteggere le famiglie locali che dipendono dal reddito dei rifugi”.

Airbnb è un’ancora di salvezza economica per molti italiani; Un terzo afferma che il reddito extra li aiuterà a pagare le proprie case e ad aumentare il costo della vita.

“Riconosciamo le sfide che devono affrontare le città storiche e accogliamo con favore i progressi del governo italiano su nuovi standard nazionali, che aiuteranno a sostenere gli obiettivi politici di città come Firenze”, afferma il portavoce.

Non sono stati compiuti sforzi per combattere gli effetti degli affitti per vacanze a livello nazionale nel paese mediterraneo. Nel piano di bilancio Il governo italiano ha proposto di aumentare l’imposta sugli utili locativi dal 21% al 26%.Ma solo dal secondo appartamento in affitto.