Nuovi abbonamenti X per eliminare la pubblicità

X (Twitter) prevede di offrire tre livelli di servizio premium che varieranno a seconda del numero di annunci. (X)

Dall’arrivo Quale colore muschio Alla gestione di Twitter (ora chiamato X), l’imprenditore si è posto l’obiettivo di far aumentare le entrate del social network. inizio Abbonamenti Precedentemente chiamato “Twitter Blue” e ora “X Premio“Era solo l’inizio perché richiedere Prenderei in considerazione la possibilità di apportare modifiche a questo metodo di pagamento per ottenere i vantaggi.

Direttori esecutivi di richiedere Svilupperanno non solo un nuovo livello di Abbonamenti di pagamento, ma possono essere fino a tre. I nomi di questi elementi saranno “Base”, “Standard” e “Premium” e potrebbero aver già superato un test Fase di test Preliminari per la futura implementazione.

Anche se iscriviti ora amato A benefici aggiuntivo.

Al momento non si conoscono molti dettagli su come funzionerà ciascuno dei livelli, ma è stato possibile determinare, ad esempio, il piano”necessario“Non ridurrà l’importo annunci Che appaiono.

In caso di pianostandard“, Ciò consentirà di ridurre fino alla metà degli annunci che verranno visualizzati nell’applicazione, mentre il livello “amato“Fornirà un’esperienza completamente priva di problemi Pubblicità.

Ma, Bloomberg Lei ha precisato che al momento non è noto se la versione gratuita dell’applicazione continuerà ad esistere. Questo perché il piano Basic offre la stessa versione non a pagamento, mentre il piano Standard offre gli stessi vantaggi della versione premium. X Premio.

In questo senso, se l’idea è che tutti i livelli siano pagati, probabilmente gli utenti dovranno pagare una piccola somma per utilizzare l’applicazione come descritto Elon Musk. Tuttavia, anche se questo importo è piccolo, X dovrà considerare quanti utenti sarebbero disposti a spendere soldi per accedere al servizio senza alcun vantaggio aggiuntivo per quello che hanno.

Sebbene questi livelli siano già in fase di test, non è ancora noto quanto tempo ci vorrà per implementarli a livello. in tutto il mondoquindi abbiamo ancora almeno qualche mese prima di ottenere maggiori dettagli sulle implicazioni benefici Che può includere questi livelli.

24/07/2023



Durante la riunione dei dirigenti del social network in cui si è discusso dell’implementazione di questi nuovi abbonamenti a pagamento, il CEO di X ha dichiarato: Linda YaccarinoLui ha sottolineato che gli introiti pubblicitari dell’applicazione hanno già cominciato a riprendersi, e almeno così stanno 90% È tornato da aziende che hanno investito nella pubblicità in piattaforma.

È stato però anche sottolineato che la restituzione è avvenuta in circostanze diverse da quando l’importo è stato pagato S Era minore.

Per ora, nonostante i tuoi migliori sforzi Yacarino E muschio Facendo sì che la piattaforma si riprendesse dalle perdite precedenti ha funzionato, la realtà è che l’app mantiene ancora bassi livelli di profitti e il suo completo recupero potrebbe richiedere diversi mesi.

Si prevede che saranno inclusi i livelli di pagamento rete sociale È un modo per generare più entrate, soprattutto per gli utenti che non vogliono pagare l’intero importo dell’abbonamento.

Anche se va considerato anche il mero fatto dell’eliminazione annunci Ciò potrebbe non essere sufficiente per attirare i clienti e potrebbe essere necessario generare nuovi vantaggi o distribuire i vantaggi esistenti su livelli di pagamento più costosi.