Offrirà sessioni di formazione guidate da Nike

Netflix Non vuoi rimanere solo in streaming di contenuti audiovisivi. Questo è qualcosa che ci ha mostrato quando ha lanciato i suoi esclusivi giochi per dispositivi mobili per gli abbonati del suo canale, ma ora intende fare un ulteriore passo avanti. e incoraggiali a mettersi in forma attraverso le loro lezioni online In collaborazione con il marchio sportivo Nike.

L’azienda ha annunciato diversi programmi di allenamento a casa guidati da professionisti che possono essere visti dal 30 dicembre dalla piattaforma. Di “Club di allenamento NikeCi sono cinque opzioni (tutte doppiate in spagnolo):

Dai il via al fitness con le basi (13 episodi): Peso corporeo / Allenamento della forza aerobica.

(13 episodi): Peso corporeo / Allenamento della forza aerobica. Due settimane finché il nucleo non sarà più forte (7 episodi): allenamenti HIT, allenamenti con il peso corporeo e yoga.

(7 episodi): allenamenti HIT, allenamenti con il peso corporeo e yoga. Innamorati del Vinyasa Yoga (6 episodi): Yoga a casa.

(6 episodi): Yoga a casa. Colpisci e forza con Tara (14 episodi): colpi e allenamento della forza.

(14 episodi): colpi e allenamento della forza. Forma fisica esaltante (6 episodi): forza totale del corpo, mobilità.

I contenuti di fitness che Netflix lancerà con Nike saranno il penultimo giorno del 2022 Un totale di 30 ore di sessioni di allenamento Progettato per allenare diverse parti del corpo. Gli allenamenti sono progettati per tutti i tipi di livelli di fitness e sono perfetti per coloro i cui propositi per il nuovo anno mirano a rimettersi in forma.

Come menzionato sul blog Netflixl’intento è quello di lanciare uUn secondo lotto di episodi di esercizi a casa nel 2023. Per accedere agli allenamenti, i clienti della piattaforma dovranno solo digitare “Nike” nel motore di ricerca.

Il “Nike Training Club” non è un’esclusiva di Netflix, poiché il marchio sportivo ha il proprio marchio programma che gli utenti possono godere Formazione con professionisti certificati. Tuttavia, incoraggerà molti netizen a utilizzare i suoi servizi invece di rivolgersi ai concorrenti dell’azienda, come Apple Fitness + o Peloton.

