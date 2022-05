Real Madrid: Hazard parla al Cibeles, lancia una sfida e fa impazzire la squadra: “Farò del mio meglio!!!”

Pericolo dell’Eden Ha sorpreso tutti i tifosi accorsi al Cibeles prendendo il microfono e lanciando un messaggio di ottimismo per il futuro. Hanno già parlato Marcelo, Carvajal, Casemiro, Benzema, Fini, Rodrygo e Ancelotti Quando il calciatore belga ha chiesto di parlare. Hazard è emozionato, dopo tre anni a Madrid è più emozionato che mai.

Il belga, che, appena finito di parlare, l’ha abbracciato e abbracciato: quasi coperto da tutti i suoi compagni di squadra. Tutti lo hanno circondato e sono saltati con lui, facendo capire che è uno dei giocatori più amati negli spogliatoi. Ha passato un brutto periodo e sa che deve al Real Madrid.

Rischio Era in piscina per lasciare di nuovo il club a marzo. Il club bianco avrebbe dovuto metterlo sul mercato, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Il belga ha già detto al club che non vuole andarsene Ancelotti E sono felici. Rischio Non gli dà fastidio perché la sua posizione è sempre un dieci e ora, senza infortuni, è più emozionato che mai e convinto di farcela a Madrid.

Dal suo intervento a La Cibeles, è chiaro che Hazard ha un enorme incentivo per il prossimo anno.