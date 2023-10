Samsung Galaxy festeggia con Wendi Guevara e Nicola Porcella – Samsung Mexico Newsroom

Tra risate e sorprese, i membri Samsung si sono divertiti a incontrare le più famose celebrità messicane e a scoprire le meraviglie del mondo Flip

Non solo i membri Samsung possono risparmiare grazie agli sconti e alle promozioni dei loro marchi preferiti, ma possono anche accedere a eventi esclusivi come hanno fatto di recente quando hanno firmato con Wendy Guevara. (@soywendyguevaraoficial) E Nicola Porcella (@nicolaporcella12)i nuovi membri del #TeamGalaxy.

Tra risate, dimensioni giganti e sorprese, i membri Samsung si sono divertiti a incontrare le celebrità messicane più amate e hanno scoperto le nuove e migliorate funzioni del display. Galaxy Z Flip 5 E Galaxy Orologio6. “I nostri dispositivi sono innovativi, hanno design rivoluzionari e la più alta tecnologia per diventare il miglior strumento quotidiano.” Ha partecipato Karen Gullberg, CMO e Senior Director of Marketing per la divisione Mobile eXperience (MX).

Durante l’evento tenutosi al Reforma 222, tutti gli ospiti hanno potuto vivere da vicino l’esperienza Galaxy e scoprire le caratteristiche più importanti di Telefono cellulare pieghevole Come la nuova e migliorata finestra flessibile da 3,4 pollici e FlexCam per scattare selfie ad alta definizione utilizzando la fotocamera posteriore. “È impossibile, sorelle mie, l’importante è che si pieghi in modo che possiate camminare goffamente quando vi fate un selfie”. Wendy Guevara ha detto Con carisma e cordialità eccezionali.

Hanno anche imparato a conoscere i lavori offerti dal nuovo orologio intelligente Come analisi approfondite del sonno, approfondimenti personalizzati sul fitness e funzionalità complete per il benessere, oltre a prestazioni potenti e display di grandi dimensioni che ispirano una migliore salute e qualità della vita.

Oltre alla straordinaria esperienza con Wencola, i membri Samsung hanno partecipato per vincere un Galaxy Z Flip5 attraverso una dinamica creativa sui social media. Hanno caricato una serie di foto sul loro profilo con Hashtag #GranMomentoFlip.

Attraverso questo evento, Samsung ha potuto riflettere ancora una volta il proprio impegno nel fornire vantaggi esclusivi ai propri utenti, senza lasciare da parte le più alte innovazioni tecnologiche.

Ricorda, Samsung Members è una community esclusiva per gli utenti Galaxy. Tutto quello che devono fare è aprire l’app e accedere con il proprio account Samsung per accedere immediatamente a oltre $ 15.500 all’anno in sconti e promozioni su intrattenimento, cibo, istruzione, moda, viaggi, regali, salute, servizio clienti Samsung e altro ancora.

Per saperne di più sui Samsung Members, vai al seguente link: https://www.samsung.com/mx/apps/samsung-members/