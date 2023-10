Twitch si sta rinnovando e lancia storie in stile YouTube Shorts

Twitch sta lanciando la sua funzione Storie per informare gli utenti della loro attività sulla piattaforma.

L’attività di Banner E i creatori di contenuti dentro Contrazione Non si tratta solo di connettersi con i propri follower mentre sono in diretta, si tratta anche di mostrare loro come sono al di fuori dello streaming Video. Sebbene di solito utilizzino piattaforme come Cortometraggi di YouTube Anche InstagramOra la piattaforma ha lanciato un nuovo strumento per competere con gli altri: storie.

Potresti essere interessato a: Twitch lancia la funzionalità anti-molestie per gli streamer live

Questa funzionalità, in fase di sviluppo negli ultimi mesi, funzionerà in modo molto simile a come funzionava nella sua versione. Instagram, anche se ci sono alcune differenze importanti. In linea di principio, per accedervi è necessario possedere dei requisiti minimi, anche se sono molto bassi.

Affinché questa funzionalità possa essere attivata sugli account, questi devono far parte del programma di affiliazione dell’azienda. richiedereOltre a inviare almeno 45 minuti nell’ultimo 30 giorni Prima che questa funzionalità fosse rilasciata. Nel caso Creatori di contenuti Già accessibile Abbonamenti pagamento, il loro numero deve essere almeno 30 per pubblicare contenuti specifici nelle storie per quegli utenti presenti come “post”amato“.

Potresti essere interessato a: Apple vuole che l’iPhone serva da caricabatterie per altri dispositivi

Nonostante le somiglianze, Contrazione Sottolinea che il contenuto delle storie sulla sua piattaforma impiega 48 ore per scomparire, affinché l’essenza della temporalità che ne caratterizza la funzione non venga persa. Instagram Anche Facebook. Inoltre, nella parte superiore dello schermo, è stata creata una sezione speciale dedicata esclusivamente alle storie. Persone creative Quelli che seguono.

Twitch sta lanciando la sua funzione Storie per informare gli utenti della loro attività sulla piattaforma. (Contrazione)

secondo richiedere“,” Storie dentro Contrazione Consente agli streamer di creare e condividere contenuti quotidianamente con la community della piattaforma cellulareInoltre, è stato notato che sebbene i follower siano in contatto con i creatori su altre piattaforme, l’idea è di iniziare a comunicare anche su Twitch attraverso le Storie.

Potresti essere interessato a: Karol G in concerto: data, prezzo del biglietto e altre domande su Google

Contrazione Ha inoltre osservato che gli utenti hanno diritto al lancio ufficiale di storie Sarà limitato, ma verrà gradualmente abilitato per più utenti purché soddisfino i requisiti minimi per sbloccare questo contenuto.

“Possiamo espandere la portata e creare storie L’applicazione afferma in una dichiarazione ufficiale: “Vogliamo più streamer mentre testiamo le misure di sicurezza che abbiamo in atto”.

Il modo in cui vengono create le storie Contrazione È molto simile al modo in cui viene fatto Facebook E messaggero. In linea di principio, per fare ciò dovresti seguire questi passaggi:

– Entra nell’applicazione e poi entra nella “scheda”Lui segueSituato nella parte inferiore sinistra della schermata dell’applicazione.

– Sopra Storie pubblicate Per tutti Persone creative Idoneo a continuare. Inoltre, se l’utente è anche uno streamer idoneo, vedrà apparire una casella aggiuntiva con un segno “+” nell’angolo in alto a sinistra. Questo sarà lo spazio in cui verranno pubblicate tutte le tue storie private.

Cliccando su questo spazio gli utenti potranno scattare foto e video proprio come su Instagram, scrivere testi, cambiare carattere e colore e aggiungere com.emojieccetera.

Twitch sta lanciando la sua funzione Storie per informare gli utenti della loro attività sulla piattaforma. (Contrazione)

Utenti che vedono contenuto Questo verrà visualizzato insieme al nome dello streamer nella parte inferiore dello schermo, mentre nell’area in basso a destra verranno localizzate le reazioni degli utenti. Seguaci Stile Instagram

L’emoji non avrà lo stile di un’altra piattaforma, ma avrà la sua estetica classica Contrazione. L’applicazione ha inoltre indicato che, nonostante abbia lanciato questo nuovo aggiornamento, sta considerando nuove funzioni come la possibilità di includere sondaggi nelle storie, taggare altri creatori e modificare… Fotografie E Video che vuoi pubblicare.