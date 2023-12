Alimentazione, fotocamera da 256 GB e 64 MP

Puoi risparmiare circa 110€ su uno dei migliori telefoni di fascia media del momento, è molto completo e pensiamo che sia un ottimo acquisto.

La fascia media è composta da dozzine di telefoni cellulari diversi, quindi potrebbe anche essere così È difficile scegliere una stazione tra le tante opzioni. In questo articolo Vogliamo consigliare uno smartphone Il medio di gamma che amiamo per il design, la qualità e il fantastico sconto di oltre 100€ che offre attualmente. È OPPOReno10 5G E tu puoi Acquistalo a soli 392€ da PcComponentes Nel bellissimo modello Ice Blue che tanto amiamo.

OPPO Reno10 5G appartiene a Gamma media premiumMa ora puoi acquistarlo ad un prezzo molto più conveniente grazie a questa offerta. Tieni presente che il prezzo al dettaglio consigliato è di € 499, quindi il calo di prezzo è significativo. In realtà, Raggiunge il suo prezzo storico più basso Ora. Un’altra opzione è acquistare OPPO Reno10 5G Su MediaMarkt il suo prezzo è di 408 euroE Su Amazon a 412 euroanche se è un po’ più caro.

Ad Andro4all abbiamo analizzato l’OPPO Reno10 5G e ne siamo rimasti con ottime sensazioni. Oltre ad essere per noi il cellulare più bello sul mercato, lo è buona performanceuno schermo Schermo AMOLED di alta qualitàUn sistema di tiro versatile e anche una buona autonomia. In breve, si ottiene un telefono cellulare di qualità molto equilibrata Praticamente 110 euro in meno.

Il cellulare più bello sul mercato a meno di 110 euro

Sta ottenendo il primo successo di questo OPPO Reno10 5G Disegno molto belloSoprattutto nel modello Ice Blue. Il colore predominante è comunque l’azzurro Le sfumature variano A seconda della presenza di luce. Consigliamo anche questa stazione perché assomiglia alla nostra Molto divertente da usare Grazie al suo spessore di 7,58 mm, al peso di 180 grammi e alle sue curve laterali.

Tutto ciò che fai con il tuo smartphone sarà visto con un’ottima qualità dell’immagine, così com’è Schermo OLED da 6,7 ​​polliciPrecisione FullHD+ (2412 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento 120 Hz. Le immagini sono nitide, con una riproduzione dei colori estremamente vivida e molta fluidità, così puoi goderti al massimo i tuoi video e i tuoi giochi. Il suono è responsabile Doppio altoparlante Anche questo fa un buon lavoro.

IL Processore MediaTek Dimensity 7050E lo fa con buoni voti. È possibile utilizzare OPPO Reno10 5G per attività più basilari, come la visualizzazione dei social network, nonché per attività più impegnative, come i giochi. Inoltre, vale la pena apprezzare la copia in vendita Spazio di archiviazione da 256 GBNon avrai problemi di spazio per scattare foto e installare app.

L’OPPO Reno10 5G eccelle anche nel reparto fotografico, con a Tripla fotocamera posteriore Con lente Principale da 64 megapixelE una fotocamera con teleobiettivo da 32 megapixel e una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel. È una squadra Molto versatile Ciò ti consentirà di ottenere foto di alta qualità in diverse situazioni della giornata. La stessa cosa accade con la fotocamera Frontale 32 mega pixelAttraverso di esso, puoi ottenere buoni selfie.

Da allora puoi essere certo dell’autonomia dello smartphone Batteria da 5000mAh Completalo Uso quotidiano molto facilmente. Se di solito non usi molto il telefono durante la giornata, puoi superare anche il secondo giorno senza bisogno del caricabatterie. A proposito, l’adattatore arriva nella scatola stessa e contiene Potenza 67 wattQuindi, in soli 45 minuti, il tuo telefono sarà completamente carico.

Ci sono altri aspetti che giocano a favore dell’acquisto dell’OPPO Reno10 5G in offerta, come ad esempio la sua connettività 5Gil suo software ColorOS 13.1 basato su Android 13 e Lettore di impronte digitali sullo schermo. Non c’è dubbio che OPPO Reno10 5G sia un ottimo acquisto ora che è sotto i 400€, approfittatene. Acquistalo a soli 392€ da PcComponentes Prima che il prezzo salga di nuovo.

