Il nuovo pieghevole Motorola sfoggerà un enorme schermo secondario

I telefoni cellulari pieghevoli sono una tale realtà, che esistono già diverse generazioni di telefoni cellulari in questo formato disponibili sul mercato da anni, di diversi produttori. Fu uno dei pionieri in questo campo Motorola, con il Razr, simbolo di questa tendenza insieme ai cellulari Samsung. È stato il primo telefono pieghevole a conchiglia e ora aspira ad essere anche una tendenza con una nuova generazione che promette alcune fantastiche funzionalità. Ora un noto leaker ha svelato il suo fantastico design.

Questo sarà il nuovo Razr 40 Ultra

Sembra che quest’anno avremo anche una nuova nomenclatura per denominare il nuovo Fold dell’azienda. È stato Evan Blass, uno dei leaker più accurati del mercato, a svelare le immagini più interessanti su questo telefono. Perché sembra piuttosto che sia stato preso dai materiali di stampa di Motorola. L’importante è ciò che vediamo in esso, e ovviamente molto come vediamo nelle immagini. Soprattutto, in un aspetto che indubbiamente monopolizza i modelli odierni noti come Flip o shell, il Dimensione dello schermo secondario.

A questo proposito, il Razr aveva già uno schermo più grande del Samsung Flip, ma molto più piccolo rispetto, ad esempio, a quello rilasciato dall’Oppo Find N2 Flip. Ora sembra che Motorola voglia portare questo schermo all’estremo, e non l’ha mai detto perché La tua copertina può essere completamente schermata. Ed è che vediamo immagini in cui lo schermo occupa tutto quello scoop superiore esterno, anche dietro i sensori della fotocamera, che in questo caso sono tre.

Due fotocamere principali e quello che sembra un sensore aggiuntivo per scattare selfie. Le immagini mostrano che lo schermo raggiunge anche i bordi e gli angoli e che, come nel caso dei fori dello schermo, anche i due sensori più grandi sono circondati dal pannello. Certo, se questo design diventa realtà, ci troveremo di fronte a quello che sarà sicuramente il cellulare pieghevole con Il più grande schermo secondario sul mercatoanche rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 5.

Perché le ultime informazioni che abbiamo appreso a riguardo ci parlano di un telefono con uno schermo esterno molto più grande, addirittura del modello Oppo. Ma non sappiamo più se sarà più grande di questo di Motorola. Ad ogni modo, queste immagini dovrebbero essere scattate con estrema cautela, in quanto potrebbero mostrare un design che ricrea il suo possibile aspetto e non si basa su alcun progetto di fabbrica o disegno del telefono reale. In ogni caso, la battaglia sembra essere tra i collapsible shooter in commercio, che si stanno sempre più preparando. E questo aspetto dello schermo e delle fotocamere è decisamente necessario per gli utenti che hanno bisogno di massimizzare l’utilizzo del telefono mentre è piegato.