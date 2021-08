Gmail: trucchi per aprire un account Hotmail o Outlook dall’app Google | Android | iOS | iPhone | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | virale | Stati Uniti | Spagna | Messico | Colombia | Perù | nda | nnni | dati

Gmail È senza dubbio la migliore applicazione per inviare e ricevere e-mail, sotto questo gigante tecnologico che appartiene a Google è Outlook e Hotmail. Sicuramente per motivi di lavoro o social, hai creato un account in ogni app, questo è normale, ma lo sapevi che puoi aprire il tuo account su queste ultime due piattaforme Gmail? È qualcosa che imparerai dopo.

Non solo sarai in grado di aprire account Outlook e Hotmail in questo formato Gmail, ma tutti i contenuti rimarranno gli stessi in modo che tu possa rivedere i messaggi che desideri. È importante chiarire che questo trucco può essere eseguito da un telefono cellulare Android o da un iPhone iOS.

COME APRIRE IL TUO ACCOUNT ESPRESSO E L’ACCOUNT OUTLOOK IN GMAIL

Per prima cosa, assicurati Gmail Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store.

Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store. poi apri Gmail E fai clic sul tuo profilo o sulla tua foto nell’angolo in alto a destra.

E fai clic sul tuo profilo o sulla tua foto nell’angolo in alto a destra. Si aprirà una piccola finestra in cui dovrai fare clic su Aggiungi un altro account.

Come puoi vedere, puoi aprire non solo il tuo account Hotmail e Outlook, ma anche il tuo account Yahoo! il tuo.

Quando ne scegli uno, ti chiederà automaticamente di accedere, il che significa che devi inserire il nome utente e la password di Outlook o Hotmail.

Quando Google convalida le tue informazioni, ti chiederà una serie di passaggi molto semplici da seguire, come ad esempio: accettare di mantenere aperta la sessione, avvisarti quando arriva un’email da Outlook o Hotmail, concederle le autorizzazioni, ecc. Fatto, sei già loggato GmailPer vedere il tuo account collegato, tocca di nuovo sul tuo profilo e scegli l’account che hai appena aggiunto.

La procedura e l’apertura di un account Outlook in Gmail (Immagine: Mag)

Hai problemi con Gmail? Se la piattaforma funziona lentamente o non si carica correttamente, toccare quaggiù E segui tutti i passaggi per risolvere il problema. Se queste soluzioni non funzionano, consultare Dashboard di stato di G Suite Per vedere se ci sono problemi noti con Gmail.