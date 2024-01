Quindi puoi configurare ChatGPT per usarlo come assistente mobile

OpenAI Continua a migliorare le capacità di ChatGPT per Android. Recentemente, la versione stabile ha ricevuto un aggiornamento che include funzionalità interessanti, evidenziando un nuovo supporto che consente agli utenti di interagire con l'intelligenza artificiale utilizzando la voce.

Ora è il momento della versione beta dell'app, in particolare del numero 1.2024.018, che introduce una delle novità più importanti finora. IL L’intelligenza artificiale generativa può ora svolgere il ruolo di assistente personale sul tuo dispositivo mobileoffrendo un'esperienza di chatbot senza precedenti.

Ciò significa che scaricando e installando l'app potrai aggiungere un nuovo pulsante al pannello delle scorciatoie su Android. Cliccandoci sopra, ChatGPT Verrà chiamato automaticamente, permettendoti di usare la tua voce per porre domande e l'intelligenza artificiale risponderà facilmente alle tue domande.

Da notare che affinché il chatbot possa rispondere in spagnolo è necessario impostare la lingua sullo spagnolo e scegliere una delle voci disponibili, femminile o maschile, nelle impostazioni dell'applicazione. Ciò ti consentirà di avere conversazioni su qualsiasi argomento tramite audio.

Questa nuova funzione ne è una chiara indicazione OpenAI intende che ChatGPT funga da assistente digitalee compete direttamente con Google Assistant o Alexa. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo.

Sebbene l'intelligenza artificiale possa già essere richiamata sui dispositivi Android toccando l'icona di accesso rapido, non è legata ad alcuna funzione specifica dello smartphone. Tuttavia, ha la capacità di rispondere a qualsiasi richiesta o domanda o di fornire informazioni direttamente dal tuo cellulare, senza la necessità di aprire l'applicazione.

Come attivare ChatGPT in modo che funzioni come assistente sul tuo cellulare Android

Per attivare ChatGPT come assistente sul tuo smartphone, inizia scaricando la versione di prova dell'app ChatGPT sul tuo dispositivo Android. È possibile eseguire questa procedura seguendo questo link.

Una volta installata l'app sul tuo telefono cellulare, il passaggio successivo è aggiungere il collegamento ChatGPT al pannello delle impostazioni rapide.

Per eseguire questa attività, scorri verso il basso sul pannello delle notifiche e tocca l'icona della matita nell'angolo in alto a destra.

Rimuovi uno dei pulsanti disponibili e quindi aggiungi il collegamento ChatGPT.

Così, ogni volta che vorrai richiamare ChatGPT dal tuo cellulare Android, ti basterà premere il pulsante di accesso rapido per avviare una conversazione con questa intelligenza artificiale, indipendentemente dall'applicazione che hai aperto.

Ma, Non potrai impostare questo chatbot come app di assistente virtuale. Tuttavia, secondo gli ultimi report, OpenAI sta già lavorando su questa funzionalità, quindi presto ci saranno novità in merito.