Tutte le novità che arriveranno con il prossimo grande aggiornamento del browser

Google Chrome 120 arriverà molto presto e promette di cambiare completamente l’esperienza di utilizzo del browser web più utilizzato al mondo.

La versione 120 di Google Chrome si preannuncia come una delle release più importanti degli ultimi mesi

Dopo aver rilasciato uno degli aggiornamenti di sicurezza di Chrome più significativi che abbiamo visto nelle ultime settimane, Google si sta già preparando per quello che probabilmente sarà un lancio Aggiornamento che segnerà il prima e il dopo Nella storia del browser più utilizzato al mondo.

Google Chrome 120 È il prossimo grande aggiornamento che raggiungerà gli utenti e tutto sembra indicare che il suo arrivo sia imminente. Insieme a ciò, verranno introdotti Tanti cambiamenti e novità importanti Che vale la pena rivedere.

Dì addio ai cookie di terze parti, alla nuova interfaccia su Android e altro ancora

Nelle ultime settimane abbiamo potuto conoscere i dettagli sulle nuove funzionalità che arriveranno con Chrome 120. Una delle più importanti sarà Eliminazione dei cookie di terze parti.

L’idea di Google è Sostituisci questa tecnologia con sistemi di tracciamento meno invasivi Per gli utenti. I primi test verranno condotti dopo l’arrivo di Chrome 120 e avranno un impatto 1% degli utenti del browser Al fine di facilitare il lavoro degli sviluppatori.

Chrome ti consentirà inoltre di condividere in modo sicuro le password con i membri della famiglia tramite una nuova opzione introdotta in Chrome 120. Questa funzionalità sarà disponibile in Tutte le versioni del browser,

Recentemente abbiamo potuto vedere come funzioneranno le altre funzioni in arrivo su Google Chrome: consistono in un organizzatore automatico di schede che verrà utilizzato intelligenza artificiale Per risparmiare tempo e fatica agli utenti.

Sebbene non si tratti di un cambiamento direttamente correlato all’arrivo della versione 120 di Chrome, l’azienda ha colto l’occasione per annunciare l’arrivo di un Chrome Web Store completamente ridisegnato, con un’interfaccia che ora è Segue le linee estetiche del linguaggio visivo di Google Material You.

Parlando di modifiche all’interfaccia, Chrome 120 per Android modificherà anche lo stile dell’interfaccia Nuova scheda Nella versione Android, con una barra di ricerca più grande e collegamenti ai siti Web visitati di frequente evidenziare in misura maggiore rispetto alle versioni precedenti.

Allo stesso modo, Chrome 120 verrà utilizzato anche per Android Supporta la barra di navigazione trasparenteÈ un’opzione che abbiamo già visto in molti altri smartphone.

Nel caso della versione desktop sono previste anche alcune importanti novità. Prima di tutto, La barra di ricerca del tuo browser verrà ora modificata automaticamente Alla larghezza della finestra Lascia spazio per il resto degli oggetti Dalla barra degli strumenti. C’è anche un cambiamento Pannello di ispezione di sicurezzache oltre ad offrire un’interfaccia ridisegnata,

Con alcuni arriverà anche la nuova versione del browser Non una buona notizia: Se possiedi un dispositivo Android con una versione del sistema operativo obsoleta, Chrome smetterà di funzionare, poiché Google ha deciso di ritirare il supporto per le versioni precedenti ad Android 7 Nougat.

Questo aggiornamento raggiungerà anche i dispositivi iOS, dove Google prevede di aggiungere un’opzione molto utile che lo consentirà Traccia la spedizione degli acquisti effettuati online. Probabilmente questa funzionalità sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.

al momento, Ora è possibile scaricare Google Chrome 120 Su tutte le piattaforme in cui è disponibile il browser. Al momento la distribuzione è iniziata solo nelle versioni Beta, Dev e Canary, ma nei prossimi giorni Distribuisci una versione stabile.

Scarica Google Chrome