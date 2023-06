Come riconfigurare i pulsanti sul telecomando della TV Xiaomi per fare quello che vuoi

Quante volte ti è capitato di utilizzare il telecomando della tua TV per cambiare canale, aumentare il volume o regolare alcuni parametri e finire per aprire Netflix premendo per sbaglio il suo pulsante? Bene, è finita Ti diremo come deconfigurare il pulsante Netflix per aprire Netflix Invece fai quello che vuoi.

Se hai una Xiaomi TV o un Mi Box, hai sicuramente un telecomando con pulsanti diretti per app come Netflix, Amazon Prime Video, MIUI + o anche Google Assistant. E se vuoi che quei pulsanti facciano qualcos’altro e non aprano le app per cui sono stati creati, Ti offriamo la soluzione: Button Mapper.

Assegna qualsiasi pulsante sul telecomando della tua TV Xiaomi con questa app

Il problema con i telecomandi per TV moderne come Xiaomi TV è questo Difficilmente inseriscono pulsanti fisici nei loro design semplici. Inoltre, se lo contiamo sui 9 pulsanti fisici – più la rotellina touch -, di cui 3 per app come quella citata, beh, stiamo peggiorando. E se realizziamo il pulsante Netflix, un servizio VOD che non abbiamo, aperto ad esempio HBO Max, a cui ci abboniamo? Anche Prime Video apre le impostazioni del dispositivo Bluetooth?

App Button Mapper che puoi trovare nel Google Play Store Puoi rimappare la maggior parte dei tasti e dei pulsanti fisici o capacitiviCome i pulsanti del volume, alcuni pulsanti di aiuto, i tasti capacitivi per home, back e app recenti. L’applicazione non funziona solo con i telecomandi, ma anche per controllare la console.

Ma come funziona?

Riconfigura i pulsanti del telecomando utilizzando Button Mapper

dentro Modifiche generali Scorri verso il basso fino a trovare il lavoro Preferenze del dispositivo

Scorri verso il basso fino a trovare il lavoro Si aprirà un sottomenu con opzioni tra cui scegliere come salvaschermo, posizione, sicurezza e altro. Sei interessato a sezione di accesso.

In Accessibilità, scorri verso il basso fino a trovare File Servizi di suddivisione. Se l’installazione è andata a buon fine, qui vedrai l’app Button Mapper, che dovrebbe essere Abilitato.

Entra, abilitalo e Inserisci le impostazioni . Vedi il lavoro che hai messo Aggiungi pulsanti Nel mezzo della lista in basso?

. Vedi il lavoro che hai messo Nel mezzo della lista in basso? Ora tutto dipende da Come vorresti rimappare i pulsanti della console Dalla tua Xiaomi TV o MI Box. Se vuoi che Netflix apra un’altra app, ad esempio, quando premi il pulsante Netflix, devi dire a Button Mapper che vuoi che quel pulsante apra un’app e selezionarla dall’elenco.

In questo modo avrai il tuo telecomando completamente personalizzato. E divertiti!

