Dopo le proteste sul prezzo dell’API, né Reddit né Internet saranno più gli stessi | Cablato

Oggi è il giorno che internet teme di più.

La magia di Reddit è finita. A partire da oggi, 30 giugno 2023, molte app mobili per la navigazione sulla piattaforma stanno chiudendo i battenti a causa della nuova iniziativa di Reddit per addebitare l’accesso all’API. È il culmine di settimane di proteste da parte di utenti e moderatori, arrabbiati perché la misura lascerà fuori dal gioco gli sviluppatori esterni, responsabili di app che aiutano a rendere la community quella che è. Anche se alla fine la decisione viene annullata, è un momento che ha trasformato per sempre la cultura di Reddit. E con esso Internet.

Le decisioni di Reddit uccideranno le community funzioneranno? Collegato?

Se tutto ciò suona come un’eccessiva preoccupazione per qualcosa di così sciocco come una modifica dell’API, non lo è. È indicativo di una nuova e crescente consapevolezza di cosa significhi lavorare su Internet e di come le comunità vedano i loro sforzi sfruttati dalle aziende che cercano di trarne profitto. Nello specifico, quelli guidati dall’intelligenza artificiale.

Quando la società ha annunciato la modifica alla sua API ad aprile, ha dichiarato il CEO di Reddit Steve Hoffman New York Times Uno dei motivi principali di questa misura è che costringerà le aziende che utilizzano i file della piattaforma per addestrare l’IA a pagare. “Il set di dati di Reddit è davvero prezioso”, ha osservato Hoffman. “Ma non abbiamo bisogno di dare tutto quel valore gratuitamente ad alcune delle più grandi aziende del mondo”.

Ma le tariffe API non riguardano solo aziende come OpenAI, Google e altre che utilizzano le chat di Reddit per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Dopo che la società ha annunciato il cambiamento, App I famosi siti Reddit come Apollo e Reddit Is Fun hanno annunciato che chiuderanno i battenti piuttosto che pagare le tasse, che lo sviluppatore di Apollo Christian Selig ha stimato costerebbe circa $ 20 milioni all’anno.

Per protestare contro la decisione di Reddit, quasi 9.000 moderatori subreddit ha reso i gruppi privati ​​all’inizio di questo mese, smorzando la vivacità delle conversazioni sul sito e influenzando persino i risultati di ricerca di Google, ha riferito. Washington Post. Lo ha confermato Hoffman in una nota trapelata indirizzata ai dipendenti, secondo quanto da lui riportato il bordo, quella confusione “passerà”, ma come dice al mio collega Bon Ashworth Rory Meer, direttore associato dell’organizzazione della comunità presso la Electronic Frontier Foundation, questo tipo di situazione può distruggere una piattaforma. “Come con Twitter, non sarà un gran crash quando un sito di social networking inizierà a morire, ma piuttosto una lenta erosione, a meno che non cambino rotta”, ha detto Meer.