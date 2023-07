Prendi la PlayStation 5 per 450 euro! La console di Sony raggiunge il suo prezzo più basso storico

Il comportamento sul mercato dell’ultima console di Sony è stato piuttosto strano, se confrontato con le generazioni precedenti. Il suo arrivo sul mercato è stato evidenziato dalla scarsità di modelli disponibili, che ha causato la necessità di registrarsi agli elenchi per poterne ottenere uno. Successivamente, a questa difficoltà si sono aggiunte le vendite tramite pacchetti molto costosi e Infine, è stato implementato un potenziamento PVPChe sono diventati 549,99 euro.

Console standard PlayStation 5

Una volta risolti finalmente i primi due problemi, Sony ha appena lanciato una promozione che dovrebbe fugare i dubbi di chi voleva mettere le mani su una delle sue console. Attualmente, in molte istituzioni, possiamo trovare PlayStation 5 A 449,99€, invece di 549,99€ che è PVP. Quindi ora possiamo ottenerlo Prezzo più basso storico con uno sconto di 100 euro.

per quanto riguarda PlayStation 5La console include l’hardware più recente che sarà in grado di darci un risultato senza precedenti su una console Sony. Con un processore octa-core con clock fino a 3,5 GHz basato sulla microarchitettura AMD Zen 2, lo è davvero Velocità di clock della GPU da 10,28 TFLOPS fino a 2,23 GHz Basato su AMD RDNA 2, potremo giocare in 4K per la prima volta in modo veramente solvente.

Ma a livello di hardware, la console ha più vantaggi. I giapponesi hanno scelto di incorporare A.J SSD NVMe M.2 dedicato Che offre velocità impressionanti, qualcosa che influisce direttamente sulle prestazioni di gioco. Oltre a ciò, hanno anche integrato 16 GB di memoria GDDR6, quindi quell’aspetto non è un problema. Infine, a tutto questo va aggiunto il nuovo controller DualSense, che grazie alle sue tecnologie di vibrazione aptica e agli attuatori resistivi ci offrirà un’esperienza davvero immersiva.

