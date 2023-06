Il Canada si unisce a CMA e FTC ed è riluttante ad acquistare Activision Blizzard

Anche il Canada non sta dando il via libera all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e, come CMA e FTC, ha serie preoccupazioni su ciò che potrebbe andare perso in caso di fusione delle due società.

Canada aggiungere a Regno Unito E Nord America, quindi sembra che loro, insieme a CMA e FTC, alzino le sopracciglia durante la fusione. acquisto Activision di Microsoft è qualcosaTutti ne beneficiano” In Computere Steam Deck, Xbox e Game Pass, ma i regolatori canadesi non ne sono sicuri.

Il Canadian Regulatory Council ha rivelato queste stesse cose, secondo Sviluppatore di giochi. In effetti, non è favorevole al tentativo La fusione di Activision Blizzard con Xbox.

In vista della causa in corso in attesa di una risposta formale da parte dei giudici, la nota di Microsoft affermava che “tutti i regolatori del mondo(escluse FTC e CMA) ha approvato tale fusione con Redattore di Call of Duty.

Ma non è del tutto così, perché anche i canadesi hanno i loro dubbi. L’avvocato Jonathan Petran, del Canadian Competition Bureau (CCB), ha citato in giudizio il produttore di Xbox per “imprecisione di fatto“.

Microsoft voleva chiarire che le principali aziende sistemiche come Europa, Corea del Sud e Sud Africa hanno sostenuto tale fusione (insieme ad altri mercati), ma ora si scopre che al Canada non piace.

È degno di nota il fatto che lo Stato si sia pronunciato contro la fusione, soprattutto perché è così tardi e non ha ancora adottato misure preventive come hanno fatto gli altri organismi sopra menzionati.

Nella sua lettera, Bitran ha scritto che la sua organizzazione aveva informato le due parti del mancato accordo all’inizio di maggio. Quindi cos’è successo che lui non lo sa ancora?

La sua preoccupazione principale era quella di integrarsiÈ probabile che impedisca o riduca in modo significativo la concorrenza nel settore delle console per videogiochi e dei servizi in abbonamento multiplayer“.

Vedere il logo di ciascuna azienda associato a King è complicato

Ma come CMA con il cloud all’epoca, anche questa tecnologia è un’altra preoccupazione di CCB. L’organizzatore britannico ha dichiarato:[seguirá] Monitoraggio delle trattative“.

Indipendentemente dalla decisione del giudice davanti alla FTC, Microsoft deve ancora affrontare alla fine di luglio la Capital Markets Authority in un ricorso contro il divieto del regolatore britannico.

Microsoft ha annunciato brevemente prima del suddetto mezzo sulla decisione canadese, dove ha detto:Continuerà a lavorare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per affrontare eventuali problemi rimanenti“.

La situazione ora è quella I regolatori canadesi si uniscono alla CMA e alla FTC nell’acquisizione di Activision Blizzard.