Questo disco rigido esterno ad alta capacità e velocità per i backup si rompe al prezzo più basso

Non sorprende che lo spazio di archiviazione di base della maggior parte dei dispositivi Apple sia insufficiente per molti utenti, costringendoli a rivolgersi a servizi cloud o supporto di terze parti. Lui Supera StoreJet 35T3 Si tratta di un hard disk desktop la cui versione da 3TB è stata ridotta al prezzo più basso di sempre su Amazon: 69,51€.

Con un prezzo al dettaglio di circa 120 €, il disco rigido esterno Transcend StoreJet 35T3 da 3 TB è disponibile su Amazon con un forte sconto che lo porta al suo prezzo minimo storico di 69,51 €, ovvero… Risparmiando circa 50 euro.

Lo StoreJet 35T3 lo è Disco rigido (HDD) Esterno, desktop, contenente il marchio Transcend Design verticale per occupare poco spazio sul tavoloInoltre, presenta un design moderno a torre che sta bene praticamente ovunque.

È attrezzato Pulsante per il backup automatico. Questa funzione è configurata utilizzando Programmazione Transcend Elite mantiene i tuoi file più importanti al sicuro con un solo tocco. Nessuna installazione richiesta Autisti Oppure i driver del disco rigido funzionano; È plug-and-play.

Tuttavia, potresti aver bisogno di un formato per utilizzarlo su computer Mac, soprattutto se desideri utilizzarlo con Time Machine. il supporto Finisce per entrare in modalità di risparmio energetico quando rimane inattivo per 10 minuti.

con Peso approssimativo 1,40 grammisi collega a computer o altri dispositivi tramite USB-A e la sua interfaccia USB 3.1 prima generazione. Funziona con i sistemi operativi Windows 7, macOS 10.10 e Linux Kernel 2.6.31 o successivi.

