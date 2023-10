I giocatori di Steam stanno ricevendo Diablo IV con recensioni che rasentano l’entusiasmo. E le cose possono andare storte

Il malcontento della comunità e il ritardo nell’inizio della seconda stagione hanno avuto un impatto importante su questo

Sembra che Diablo IV non ne lasci uno indietro quando è già coinvolto nel successivo. Ieri, 17 ottobre 2023, era previsto l’arrivo di Inferno di Blizzard Piattaforma Steame condividi la stessa versione originale di Battle.Net Ovviamente con l’intersezione tra i due. Il suo approdo però è stato forzato, diciamo così.

i problemi Diablo IV Con problemi di connettività, stabilità e altri problemi che influiscono sulla giocabilità non sono un segreto. Lo abbiamo visto durante il suo lancio e successivamente con la prima stagione. La sua disponibilità su Steam è coincisa con il lancio della Stagione 2, che (senza sorpresa di nessuno) è stata afflitta da problemi al punto da essere ritardata. Lui annuncio E’ successo ieri alle 19,10. È disponibile ora

L’insoddisfazione di parte della community e alcune decisioni prese da Blizzard e questo improvviso calo su Steam pongono le recensioni complessive in Variato al 55% di recensioni positive. Le recensioni, sia negative che positive, contengono di tutto, da persone che offrono critiche con argomenti a persone che semplicemente amano o odiano il gioco.

La maggior parte delle recensioni negative si concentrano più su Blizzard che su di essa Diablo IVAnche se non è una novità: con lui è successo qualcosa di simile Monitoraggio 2 Dopo essere arrivato su Steam. Tuttavia, la realtà è che Diablo IV ha recensioni contrastanti… e le cose possono peggiorare. Aspetteremo di vedere come si sviluppa.

