Otto nuove funzionalità su YouTube: dimensioni fisse, interazioni e altro ancora

Le nuove funzionalità di YouTube saranno disponibili nelle prossime settimane. (Immagini Getty)

Youtube Introdotte nuove funzionalità e aggiornamenti di design, inclusa l’app YouTube Kids.

Ecco le nuove funzionalità:

Questo strumento verrà attivato per ridurre le fastidiose differenze di volume, per migliorare la visione e l’ascolto complessivo. Per fare ciò, gli utenti devono accedere e selezionare impostazioni video aggiuntive “volume stabile”.

Questo strumento fornisce un migliore controllo audio sui dispositivi mobili. (Youtube)

Per gli utenti che amano guardare i video nel doppio del tempo, ora è più semplice farlo. Durante la riproduzione di un video, sia in modalità schermo intero che verticale, è sufficiente tenere premuto un punto qualsiasi del lettore per aumentare automaticamente la velocità di riproduzione. Corri 2 volte. Questa funzionalità sarà disponibile sul Web, su tablet e dispositivi mobili.

Gli utenti devono semplicemente fare doppio clic sul video per regolarne la velocità. (Youtube)

Per aiutare gli utenti a trovare momenti specifici nei video, ora sono disponibili miniature di anteprima più grandi durante la ricerca.

Se la persona cambia idea, ad esempio se inizia a cercare e ha bisogno di tornare, puoi riportare il dito nel punto in cui hai iniziato e sollevarlo quando senti la vibrazione; In questo modo verrai riportato alla parte esatta del video da cui eri rimasto.

Il dispositivo vibrerà quando una persona raggiunge un momento specifico. (Youtube)

C’è stato un tocco accidentale sul telefono che ha influito sulla riproduzione del video? L’aggiornamento introduce una funzione di blocco dello schermo su dispositivi mobili e tablet in modo che sia possibile bloccare gli schermi ed evitare interruzioni indesiderate.

Per attivarlo è necessario seguire i seguenti passaggi:

-Vai al video.

-Fai clic su Impostazioni.

-Lui sceglie “blocco dello schermo”.

La funzionalità è disponibile solo per dispositivi mobili e tablet. (Youtube)

Per sbloccare lo schermo

– Tocca qualsiasi parte del lettore video per mostrare il pulsante di blocco.

-Lui sceglie “Clicca per aprire”.

Gli utenti potranno cercare una canzone suonandola, cantandola o canticchiandola. Questa funzione viene utilizzata Amnesty International Per abbinare l’audio alla registrazione originale, verrà rilasciato nelle prossime settimane e per ora sarà disponibile sui dispositivi Android.

Questa funzione applica l’intelligenza artificiale. (Youtube)

Per trovare più facilmente tutti i tuoi contenuti YouTube in un unico posto, scheda biblioteca E la pagina di account È stato integrato in una nuova home page chiamata Voidove puoi trovare video, playlist, video visualizzati in precedenza, download e acquisti, nonché le relative impostazioni dell’account e informazioni sul canale.

La scheda Tu implementa molti degli strumenti di riproduzione di YouTube. (Youtube)

Quando i creatori chiedono agli spettatori di fare clic sul pulsante Mi piace o Iscriviti, su tali pulsanti verrà visualizzata un’animazione che verrà sincronizzata con il video. Una volta che i tuoi follower faranno clic su questo pulsante, sperimenteranno una mini esplosione di divertimento e scintillio come ricompensa.

Ora, quando i creatori chiedono agli spettatori di mettere mi piace o di iscriversi, su quei pulsanti apparirà un segnale visivo insieme al video. (Youtube)

I commenti principali vengono ruotati automaticamente, consentendoti di rivedere i commenti più rilevanti della community. Inoltre, per i video appena pubblicati, è stata introdotta una nuova animazione che aggiorna la visualizzazione in tempo reale e il numero di Mi piace per le prime 24 ore.

Guardare i video su una smart TV modifica la posizione della descrizione. (Youtube)

Nell’ultimo anno, YouTube ha aggiornato l’esperienza della smart TV e ora offre ulteriori miglioramenti per rendere i video più facili da navigare. Nel Smart TVGli spettatori troveranno un nuovo menu verticale che fornisce un rapido accesso ai dettagli del video come descrizione, commenti, iscrizione e capitoli.

Per accedere a questo menu è sufficiente fare clic sul titolo del video durante la riproduzione. Miglioramenti simili sono in fase di implementazione sul web e sui dispositivi mobili, inclusa una sezione di descrizione scorrevole con un layout più nitido.