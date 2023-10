Spigen lancia la prima tastiera meccanica ArcPLAY con una frequenza di trasmissione di 8000 Hz

Probabilmente hai familiarità con il marchio Spigen vedendo molte custodie protettive per dispositivi come gli smartphone. Tuttavia, ciò che hanno lanciato ora è completamente lontano dai prodotti a cui siamo abituati. Ingresso completo Nel mercato delle tastiere da gioco meccaniche per PC.

Gioco dell’arco di Spigen È una tastiera di fascia alta, al prezzo di $ 200, che utilizza interruttori Cherry MX Brown con una sensazione lineare e tattile. Questi interruttori hanno una forza di azionamento di 55 cN con una corsa totale di 4 mm e una distanza di attivazione di 2 mm. La sua durata è garantita fino a 100 milioni di battute per tasto.

È accompagnato da un hardware in grado di raggiungere un polling rate di 8000 Hz, 8 volte più veloce della maggior parte delle tastiere.

Le chiavi sono Realizzato in materiale PBT Combinato con diversi elementi flessibili in schiuma PU per smorzare il suono e renderlo più silenzioso. Include un set di chiavi aggiuntive da personalizzare. Dispone inoltre di una rotella speciale con 5 funzioni integrate per controllare il volume, la luminosità dello schermo, la tastiera, lo scorrimento o il controllo della riproduzione multimediale. Manca anche l’illuminazione RGB configurabile.

Spigen ArcPLAY è ora disponibile nello store dell’azienda per $ 199,99.

