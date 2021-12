WhatsApp Today: queste sono le quattro funzioni che WhatsApp avvierà nel 2022: vi diciamo come sono e cosa faranno

nel 2021, Il WhatsApp Una serie di aggiornamenti e miglioramenti, Che continua a unirsi come un’app di messaggistica istantanea I più usati in tutto il mondo.

E la prova è Per il 2022 sono stati confermati quattro nuovi posti di lavoro che accederà all’applicazione.

Quali sono le quattro novità che WhatsApp lancerà nel 2022?

Instagram Reels su WhatsApp: come si gioca?

Attraverso le chat di WhatsApp sarà possibile condividere e giocare a Instagram Reels senza dover entrare nell’applicazione, A causa della comunicazione tra le reti con cui hai a che fare morto: WhatsApp, Facebook, Instagram.

Esci in modalità multi-dispositivo

La funzione multi-dispositivo è una delle ultime funzionalità In un’app di messaggistica, come Ti permette di collegare un account WhatsApp contemporaneamente senza dover sempre avere un cellulare, La nuova funzione che viene a migliorare questo è la possibilità Esci su qualsiasi dispositivo dal tuo telefono.

Elimina messaggi per tutti ma senza limiti

attualmente, La funzione “Cancella messaggi per tutti” è disponibile solo per i primi 60 minuti dopo l’invio del messaggio, Quindi il nuovo aggiornamento consentirà di eliminare i messaggi in qualsiasi momento per proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti.

Nascondi da contatti specifici

Uno dei miglioramenti più attesi che devono ancora venire, cioè L’opzione che permette di nascondere l’immagine del profilo e l’ora dell’ultimo contatto con determinati contatti Quindi solo alcune persone potranno vedere che sei ‘Online’.

Quando arriverà la notizia della disponibilità di WhatsApp?

La data ufficiale non è ancora stata rilasciata e non è possibile accertare se sarà nei primi mesi del 2022, Pertanto, se sei interessato, ti consigliamo di essere consapevole che esiste l’ultima versione dell’applicazione.

