Oltre 200€ di sconto sull’ultimo iPad Pro da 12,9 pollici, una bestia di potenza e qualità dello schermo al prezzo più basso

È difficile trovare un tablet con una tale potenza iPad Pro da 12,9 pollici (2022), e questo influisce sul suo prezzo; Non è affatto economico. Ma quell’offerta lascia la versione da 512 GB ai minimi storici, nel caso abbiate bisogno di più spazio di archiviazione rispetto ai 128 GB integrati nel modello base, seguite 1619 euro E con consegna davanti ai re.



2022 Apple iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512 GB) – Grigio siderale (6a generazione)

Acquista iPad Pro al miglior prezzo

Al prezzo di vendita consigliato di 1.829€ su Apple Store ufficiale e rivenditori autorizzati, su Amazon, puoi acquistare iPad Pro (2022) 12,9 pollici 512 GB con a Uno sconto di poco più di 200 euro lo lascia al suo prezzo più basso storico: 1619 euro. Con consegna da parte di Tre Re.

L’iPad Pro (2022) si distingue da questa offerta per le sue caratteristiche Display Mini-LED Liquid Retina XDR da 12,9 pollici Con una luminosità massima di 1.600 nit, tecnologia ProMotion a 120 Hz, HDR10 e compatibilità Dolby Vision. La sua risoluzione è così alta che il livello di dettaglio è molto buono. Il vetro è resistente ai graffi e ha un rivestimento oleorepellente.

incorporare Chip M2ed è lo stesso hardware che Apple utilizza nei suoi ultimi laptop, quindi è molto potente. Questo particolare modello è accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La sua batteria (10758 mAh) ha circa 10 ore di autonomia e si ricarica tramite USB-C (Thunderbolt 4) a 18W.

Ha una doppia fotocamera posteriore da 12 MP (grandangolo) e 10 MP (ultra grandangolo) con sensore ToF 3D LiDAR ed è accompagnata da un flash LED quad-color, oltre a una fotocamera frontale grandangolare TrueDepth da 12 MP con Face ID. Per quanto riguarda la connettività, è persa Wi-Fi 6e dual band e Bluetooth 5.3.

