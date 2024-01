Oriol Romeu, nell'agenda di un grande italiano

Oriole Romeu (32 anni) non ha avuto il suo momento migliore dal suo ritorno FC Barcelona Anche se la sua condizione da minorenne la scorsa estate non gli ha impedito di attirare l'attenzione di una delle migliori squadre italiane, è aperta anche la possibilità di un'uscita per il centrocampista in questo mercato invernale.

Lo riferisce il quotidiano italiano 'La Repubblica'. Oriole Romeu Uno dei nomi segnati in rosso sull'agenda RomaCapo del gruppo José Mourinho E questa stagione ha avuto tanti alti e bassi ed è arrivata ottava in Serie A. Roma Stanno aspettando di confermare la loro partenza Renato SanchezL'uomo che ha terminato il prestito al club italiano dal PSG e punta al Besiktas è il candidato ideale per sostituirlo Oriole Romeu. Fu il principale sostenitore dell'unificazione di Ultegona. MourinhoHa concordato Romeo Contiene Chelsea.

Le partite di Oriole Romeu hanno perso importanza con i passaggi Manel Montilla MD

L'ipotetica partenza di Oriole Romeu La finanza non aiuta a risolvere i problemi “giusti”. ParkaPrimo Roma Può offrire solo un prestito per il giocatore, e i blaugrana tratterranno solo una parte dello stipendio del giocatore.