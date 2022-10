Ovviamente gli Stati Uniti lo permetteranno.

Con l’età, l’importanza del futuro diminuisce e il presente aumenta.

Per più di mezzo secolo come giornalista, ho sentito più volte voci affermare che il governo degli Stati Uniti, a sua volta, Non consentirà la svolta a sinistra da parte del governo del MessicoÈ sicuro e non ovvio.

In tutti questi anni, e fino ad oggi, i governi di quel paese si sono occupati del Messico solo nella misura in cui ciò che accade qui, la realtà, non il futuro, influisce sulla loro sicurezza, immigrazione o salute. E una volta finita la crisi economica quando nel 1995 Bill Clinton decise di sostenere Ernesto Zedillo.

Da allora, Washington non ha avuto occhi né interesse per il Messico. Ho anche registrato in questo lungo periodo che a volte c’è un monosillabico. In altre parole, non hanno la capacità di affrontare contemporaneamente molti fronti di crisi. Oggi sono Cina e Russia. E non danno Iran, Medio Oriente, Cuba, Venezuela e Nicaragua, almeno con la stessa intensità e priorità.

Nel caso del Messico, l’amministrazione Biden ha una sola preoccupazione: l’immigrazione, anche al di sopra del narcotraffico, che, vista la gravità della valanga umana, è passata al numero due della sua priorità.

In queste circostanze, finché il presidente Lopez Obrador ridurrà le correnti umane che milioni di persone vogliono attraversare dai nostri confini, non ci sarà alcuna obiezione a ciò che sta accadendo qui, nemmeno quella di T-MEC.

Quindi, quando si affronta il crescente estremismo di Lopez Obrador, c’è chi canta uno slogan Gli Stati Uniti non lo permetteranno.Dovrebbe essere chiaro per loro che sì.

E che non si tratta di rispetto, ma di comfort.

Terrazza. Alla luce di quanto sopra, è comprensibile il motivo per cui il governo di Lopez Obrador ha ceduto tutte le richieste di immigrazione agli Stati Uniti, in primo luogo amico Donald Trump e ora con Joe Biden. Da resta in Messico Alla crisi venezuelana e al muro verde oliva al confine meridionale del Messico. A tal fine, Washington sa come guardare dall’altra parte. Farmaci: Con meno di due anni rimanenti dalla sentenza e nonostante la sua recidiva promesse pubbliche Il che lo ha portato a dire il 25 novembre 2021 che se mancano i farmaci Smettila di chiamarmi Andres ManuelCome viene chiamato nonostante la carenza, sabato gli hanno gridato ad Olinalla, Guerrero, dicendo che c’era carenza di medicine, e lui lo ha ammesso: Non c’è, ma ci sarà. vediamo; S Il delitto: venerdì in un ristorante di Andares, a Zapopan, hanno assassinato un consulente e attivista Morena, direttore di Aguas de Puerto Vallarta, Salvador Lamas e il procuratore di Jalisco Joaquín Méndez, che hanno affermato che era la criminalità organizzata che López Obrador ha confutato in mattinata dicendo che doveva provarlo. Non è stato spiegato perché ha portato quattro scorte. Allora chi era?

