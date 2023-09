Paez affronta Medvedev per un posto agli ottavi degli US Open

argentino Sebastiano Baez (n. 32 del ranking ATP) e il russo Daniele Medvedev (No. 3) sabato brillerà in uno dei duelli più emozionanti del terzo turno del torneo US Open. Questa sarà la prima volta che i volti verranno visti sul ring.

Baez è arrivato a questa competizione con una serie impressionante di dieci vittorie consecutive che gli sono valse due titoli (Kitzbühel nel fango e Winston Salem nel cemento).

Baez avrà una grande sfida contro Medvedev. Immagini Getty

Nelle sue prime due partite a Flushing Meadows ha aggiunto vittorie sul croato Borna Couric (n. 23) e il brasiliano Filippo Melegeni Alves (n. 168) estendendo la sua striscia di imbattibilità a 12 partite.

Inoltre, qualunque cosa accada, ha già firmato la sua migliore prestazione storica in qualsiasi torneo del Grande Slam perché non è mai riuscito a superare il secondo turno prima.

Medvedev, uno dei grandi favoriti per il titolo, ha superato le prime due sfide vincendo contro l’Ungheria. Palazzo Attila e australiano Christopher O’Connell (N. 69).

Il russo, campione di questa competizione nel 2021, è il giocatore che ha ottenuto il maggior numero di vittorie sul cemento in questa stagione, con 34. E punterà ad arrivare, per la quinta edizione consecutiva, al quarto appuntamento a New York.

La partita si svolgerà nel secondo turno della sessione notturna all’Arthur Ashe Stadium e inizierà prima delle 21:30 (in Argentina), 20:30 (in Cile), 19:30 (in Colombia e Perù). ) e 18:30 (in Messico).

Tutte le azioni degli US Open possono essere seguite esclusivamente da ESPN e STAR+.